Desde la cama, Karely Ruiz impacta con impactante escote en vestido dorado

De nueva cuenta Karely Ruiz cautivó a sus millones de seguidores de Instagram con un arriesgado look con el que demostró que no tiene miedo a presumir su figura aún con el escote más revelador, eso sí, no sin antes sumarse a las tendencias de la temporada como el color dorado y las lentejuelas, mismas que la llevan a ser considerada como toda una fashionista. Por supuesto, su estilo también ocasionó que sus fans la llenaran de halagos para resaltar su belleza.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo de OnlyFans acumula más de 7.1 millones de seguidores, compartió un corto video para presumir una noche de descanso desde la cama; sin embargo, fiel al estilo que la llevó a la fama, para su look optó por un coqueto vestido de lentejuelas. Aunque en esta ocasión lo corto de la prenda no es el protagonista, ya que Karely Ruiz arrebató suspiros al presumir un profundo escote.

"Me siento bonita, pero mi cabello no mg (Me gusta)", escribió la también influencer para presumir su belleza al natural, sin filtros y posando desde la comodidad de su cama.

Karely Ruiz lució el vestido dorado ideal para resaltar sus curvas. (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz conquista Instagram con el look ideal para robar miradas

Como adelantábamos, la modelo regiomontana más guapa lució un lujoso vestido de lentejuelas con el que resaltó cada una de sus curvas y volvió a demostrar que sin importar qué lleve puesto es capaz de robarse todas las miradas y acaparar todos los reflectores, en especial con un estilo tan brillante como este que contrasta con el arnés de cuero que lució este fin de semana.

Y es que además del glamur de la prenda, la estrella de OnlyFans se lució como nunca con un coqueto escote que deja al descubierto parte de sus atributos; mientras que para un estilo muy chic, también destaca una cadena que une ambas copas del vestido y además completa el par de tirantes delgados que conforman la pieza. Por otro lado, presumió un maquillaje muy discreto y de labios rojos con el cual presumió que es una de las mujeres más guapas del momento.

Sin embargo, tal y como lo advirtió en su breve descripción, la noche del sábado lució su cabello al natural -a pesar que no fue de su total agrado- y es que en las últimas semanas Karely Ruiz ha apostado por lucir pelucas con las cuales renovar su estilo de la forma más icónica pasando de una melena larga a una midi o muy corta, así como cambiar el castaño por rubios y mechas que realzan su belleza.

A diferencia de otras ocasiones, no presumió una sesión de fotos con este look para ver cada uno de los comentarios de sus fans; sin embargo, horas antes había conquistado la red con con coqueto conjunto de lencería para el que en lugar de posar desde la cama, lo hizo frente al espejo y presumiendo cada una de sus curvas con las que se ha coronado como una de las favoritas creadoras de contenido para adultos.

Karely Ruiz presumió sus tatuajes con este look. (Foto: IG @karelyruiz)

SIGUE LEYENDO

Yanet García: 3 bikinis con los que “la chica del clima” ha paralizado la red

Con conjunto de cuero, Chiquis Rivera enciende la red y presume sus curvas

VIDEO: Ninel Conde presume sus curvas con atrevido bikini colombiano