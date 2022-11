Karely Ruiz cautiva con radical cambio de look y minifalda con arneses

Hermosa, talentosa y segura Karely Ruiz ha dejado atrás los looks románticos con los que conquistó a su llegada en redes sociales para darle una oportunidad a reveladores atuendos con diminutas prendas que dejan poco a la imaginación, por lo que ahora muestra una faceta mas arriesgada con atuendos a los que añade un toque de sensualidad y no teme experimentar al hacer grandes cambios en su imagen.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, la modelo comenzó su carrera con pequeñas participaciones en programas locales donde de inmediato se ganó el corazón del público. Aunque en aquel momento sobresalía por su timidez ahora se puede ver en ella a una estrella de las redes sociales dispuesta a dejar de lado las críticas por seguir su sueño ya que esto le ha permitido llegar a más de sus fans, quienes no dudan en llenarla de halagos.

Karely Ruiz con minifalda y arneses. Foto: IG @karelyruiz

La joven, de 22 años, ha dejado sin aliento a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram con extravagantes atuendos que muestran su lado camaleónico, dispuesto a adaptarse a cualquier tendencia y hacerla suya con un toque de sensualidad, delicadeza y elegancia que la han convertido en un referente de moda y estilo comparte looks con bikini, lencería y diminutas prendas que desafían a la censura.

El más reciente estilo bondage totalmente en color negro se encuentra entre los favoritos de los internautas, consta de una minifalda con un crop top que lleva un escote “underboob” -con el que muestra ligeramente la parte inferior del busto- y cintas que rodean su diminuta cintura. Lo combinó con un ligero y arneses en la cadera, así como una gargantilla con detalles metálicos en pico y un corte de cabello bob con fleco.

Karely Ruiz con look estilo bondage. Foto: IG @karelyruiz

Estrella de OnlyFans

Luego de sorprender y deleitar la pupila de sus seguidores en Instagram con una serie de reveladores disfraces para Halloween, la estrella de OnlyFans dedicó comenzar una nueva cadena de looks a través de redes sociales en los que se muestra con estilos diferente de cabello que van del rubio al castaño y del largo al corto gracias a las pelucas que combina con prendas cada vez más cautivadoras.

El cabello corto y castaño da un giro completo al look con el que sus fanáticos están acostumbrados a verla, por lo que muchos han señalado que el fleco le ayuda a conservar el toque romántico que poco a poco deja en el olvido y lo combina a la perfección con el arriesgado y extravagante que es parte de su nueva faceta.

Karely Ruiz con minifalda de cuero. Foto: IG @karelyruiz

Las prendas de cuero también son parte del estilo bondage y -además de aportar elegancia sin importar cuál sea el momento- dan una apariencia dominante y de fortaleza, muestra del arrollador cambio que experimenta Karely Ruiz en una etapa de éxito en su carrera donde deja de lado las críticas y sigue su instinto con el constante apoyo de sus fanáticos que resaltan en cada oportunidad su belleza y simpatía.

