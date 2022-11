VIDEO: Ninel Conde presume sus curvas con atrevido bikini colombiano

Ninel Conde acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un candente video con el que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores de Instagram pues resulta que la bella actriz y cantante también conocida como “El Bombón Asesino” presumió su escultural figura vistiendo un diminuto bikini amarillo que la hizo lucir más bella que de costumbre, por lo que, como era de esperarse, la también empresaria y estrella de OnlyFans se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de la aplicación de la camarita donde Ninel Conde difundió el video en cuestión, el cual, única y exclusivamente tuvo la intención de deleitar la pupila de los más de 5.4 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, donde se ha convertido en todo un fenómeno debido al candente contenido que publica de manera recurrente.

En su atrevido video, Ninel Conde se encargó de mostrar su escultural figura de todos los ángulos posibles, además, enloqueció a sus fans realizando algunos gestos que resultaron más que seductores, por lo que se generó un gran revuelo entre sus admiradores.

En cuanto al revelador outfit que estaba utilizando Ninel Conde, se trató de un diminuto bikini colombiano, el cual, era de color amarillo y estaba decorado con algunas argollas doradas que dotaron su imagen de elegancia y sofisticación, además, presumió un bronceado más que espectacular, el cual, remarcó aún más su musculatura.

El video de Ninel Conde no pasó desapercibido para sus miles de seguidores, prueba de ello es que en tan solo un par de horas logró acumular más de 30 mil likes y más del triple de reproducciones y como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar, por lo que la caja de comentarios de su publicación se llenó de cumplidos para “El Bombón Asesino”.

Ninel Conde acaba con pleito por su hijo

Hasta hace un par de semanas atrás, Ninel Conde manifestó no sentirse plena debido a que pese al éxito profesional por el que está atravesando en el plano personal la estaba pasando muy mal debido a que no podía ver a su hijo Emmanuel pues su expareja, Giovanni Medina, no se lo permitía, sin embargo, hace un par de días, ambos emitieron un comunicado en el que informaron que llegaron a un acuerdo por el bienestar del menor, quien ya tiene ocho años de edad, por lo que la estrella de OnlyFans ya podrá retomar su relación con su heredero.

Ninel Conde y Giovanni Medina acordaron no continuar con su pleito legal. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar, que la expareja no quiso entrar en detalles sobre el acuerdo al que llegaron, sin embargo, Ninel Conde se mostró más que satisfecha pues de esta manera, podrá volver a fortalecer el vínculo madre e hijo con su heredero pues hace un par de semanas reconoció que la relación con el menor se había visto severamente afectada por la falta de convivencia.

SIGUE LEYENDO:

Las FOTOS más sensuales de Majida Issa la “enemiga” número uno de Carmen Villalobos

Desde el sofá, la ex de Maluma eleva la temperatura con pronunciado escote

Yanet García: 3 bikinis con los que “la chica del clima” ha paralizado la red