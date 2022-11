Ninel Conde y Giovanni Medina acaban con su pleito legal por su hijo

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio a conocer que la intensa batalla legal que sostenía con su expareja, Giovanni Medina, llegó a su fin pues ambos lograron llegar a un acuerdo motivados por el bienestar integral de su hijo Emmanuel, quien hasta hace unos días estaba bajo la custodia total del empresario, a quien "El Bombón Asesino" había acusado de ejercer violencia vicaria.

“Debido a que dicha disputa adquirió por motivos diversos un orden público: con fecha de hoy es nuestra voluntad anunciarles que hemos logrado un punto de acuerdo y entendimientos en favor de nuestro hijo, por lo cual, es nuestra decisión poner fin a todos los procesos legales y controversias entre ambos, siempre en pro de quien es nuestra prioridad”, se puede leer en el comunicado firmado por Ninel Conde y Giovanni Medina.

Ninel Conde y Giovanni Medina se separaron en 2017. Foto: Especial

En otro momento del comunicado, la pareja reiteró que el único y principal motivo de este acuerdo es contribuir a que su hijo Emmanuel tenga un buen desarrollo personal y emocional, no obstante, señalaron que no entrarían en detalles sobre las condiciones que se establecieron y solo adelantaron que este acuerdo también contempla que la relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina sea cordial en todo momento.

“Es también nuestra decisión mantener los términos de dicho acuerdo en privado, así mismo, llevar una relación siempre cívica, cordial, de respeto, colaboración y apegada a las buenas costumbres entre nosotros”, señaló la expareja en su comunicado.

Ninel Conde buscará fortalecer el vínculo con su hijo Emmanuel

A principios del mes de octubre, Ninel Conde tuvo un encuentro con distintos representantes de medios de comunicación en el que aseguró que en los últimos dos meses no había podido ver a su hijo debido a que Giovanni Medina no se lo había permitido y en respuesta, el empresario señaló que la cantante no había llegado a la cita en el horario y fecha que habían establecido ante las autoridades, por lo que aseguró que él no le negó a “El Bombón Asesino” ver a su hijo, quien actualmente tiene ocho años, por lo que se enfrascaron en una nueva guerra de declaraciones.

El hijo de Ninel Conde ya tiene ocho años actualmente. Foto: IG: ninelconde

Tras esta situación,la actriz y cantante conocida como "El Bombón Asesino" aprovechó sus redes sociales para informar que emprendería nuevos recursos legales para poder pelear por la custodia de su hijo y señaló a Giovanni Medina de ejercer violencia vicaria, no obstante, se mostró optimista y confiada en que todo se resolvería a su favor, además, reconoció que la falta de convivencia con Emmanuel había comenzado a debilitar el vínculo de madre e hijo, por lo que ahora con este acuerdo tratará de recuperar el tiempo perdido para fortalecer su relación con el menor.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo eleva la temperatura con entallado y elegante vestido de transparencias

Entre lágrimas, Mariazel relata amarga experiencia en Qatar: “No puedo creer que exista gente así”

Norma Palafox conquista TikTok con sus arriesgados movimientos de cadera