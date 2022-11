Mayela Laguna se reconcilia con Luis Enrique Guzmán, pero se niega a que su hijo conviva en privado con su abuelo

Luego de haberse declarado la guerra legal y mediática, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna decidieron ondear la bandera de paz al encontrarse con unos enemigos en común: un grupo de presuntos estranguladores que presuntamente querían chantajearlos con no sacar a la luz cierta información privada de ellos, ante lo cual, ellos prefirieron unirse y enfrentar las amenazas con la pareja amorosa que un día fueron, amor que de hecho, nunca dejó de existir y que hoy los permite salir a flote y querer salvar su relación no solo por ellos, sino por el bienestar de su hijo Apolo.

No obstante, tras largos meses de lucha, es evidente que la relación no solo entre ellos, sino entre sus familias se ha mermado, por lo cual, en entrevista con "De primera mano", Mayela Laguna fue cuestionada acerca de cómo es que lograría sobrellevar la relación con la Dinastía Pinal tras las declaraciones que la mayoría de sus miembros han hecho de ella en un tono peyorativo, a lo cual, acertadamente, ella respondió, diciendo que ella también hizo comentarios desafortunados y que trataría de dejar todo en el pasado.

Con Alejandra Guzmán, por ejemplo, aclaró que va a compartir el amor de Apolo toda su vida y eso es algo que va a agradecer toda su vida, porque ella velo por su hijo como si fuera su madre, aunque aclaró que tiene que hablar y aclarar ciertas situaciones con ella, las cuales posiblemente se malinterpretaron por acciones que llevó a cabo Luis Enrique Guzmán.

En cuanto a Silvia Pinal, Mayela Laguna aseguró que ella siempre ha sido una mujer y actriz a la cual estima y respeta demasiado, por lo cual no le importa que haya hablado mal de ella, aunque en el caso de Enrique Guzmán siempre ha pintado su raya, ya que no quiere tener relación alguna con él.

"Mi hijo puede tener la relación que él quiera (con su abuelo), pero la verdad es que el señor y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, no nos llevamos bien", aseguró Mayela Laguna.

A esto, Addis Tuñón, encargada de la entrevista realizada a la esposa de Luis Enrique Guzmán, añadió que Mayela no quería impedir que su hijo conviviera con su abuelo, aunque no quería que este contacto se diera en privado, ya que ella no dejaría a Apolo solo con Enrique Guzmán, sin dar más detalles del por qué de esta decisión.

