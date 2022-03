"Me hackearon": la cuñada de Alejandra Guzmán acepta que los audios donde habla pestes de la dinastía Pinal son reales

La esposa de Luis Enrique Guzmán decidió hablar sobre los audios que se dieron a conocer en los que supuestamente se expresa mal de su marido y de la familia Guzmán.

“A mi hace unos meses me extorsionaron con sacar información mía íntima, ya que me hackearon mi celular, y me extorsionaron y no hice caso y dije ‘haz lo que quieras’, y creo que son estos audios”, explicó la cuñada de Alejandra Guzmán en entrevista para el programa Hoy.