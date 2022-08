Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal, no recibe dinero para mantener a su hijo | VIDEO

Mayela Laguna reveló los acuerdos con los que llegó tras separarse de Luis Enrique Guzmán, hijo de la diva del cine Silvia Pinal. Al parecer, todo ya se encuentra en calma entre ellos al grado de que pudo reabrir su pizzería tras permanecer cerrada durante mes y medio por las diferencias que sostuvieron.

La ex nuera de la primera actriz sorprendió a la prensa cuando reveló que no recibirá ayuda en la parte económica, algo en lo que estuvo de acuerdo. Mencionó que lo que percibirá será por fruto de su trabajo, además de que tendrá que pagar el local; sin embargo, él no le exigirá nada.

¿Cuál es el acuerdo con el que llegó sobre su hijo Apolo?

Mayela Laguna aclaró que no hubo demanda en el pleito que tuvieron, pues se resolvió a través de un acuerdo que se realizó frente al juez: tendrán a su hijo Apolo "una semana y una semana", lo que calificó como algo bueno; sin embargo, dijo que sería lo único que comentaría al respecto. Sobre la manutención del niño afirmó que sigue el tema en el aire, pues aún no lo han resuelto.

Eso sí, dejó claro que Luis Enrique se hará cargo de los gastos por enfermedad y las colegiaturas de su hijo, "pero mientras yo esté con mi hijo, yo tengo que pagar todo", señaló ante los micrófonos de la prensa rosa.

¿Cuál es la relación de Mayela Laguna con la Dinastía Pinal?

Sin pelos en la lengua, Mayela Laguna afirmó que ya no tiene ningún tipo de relación con la familia Pinal, una de las más importantes en el medio artístico. En este caso, se mostró respetuosa al tocar el punto, pues en el pasado realizó comentarios desafortunados que la llevaron a estar en el ojo del huracán.

En cuanto a su supuesta adicción a las drogas mencionó que mucho se ha hablado al respecto tras haber bajado de peso en un tiempo rápido, pero señaló que se debe a que está deprimida y que se encuentra tomando terapia. No obstante, el trabajo, la ayuda y su hijo son los elementos que la ayudan a salir adelante.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

