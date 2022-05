Mayela Laguna: ¿Cuál es la verdadera razón por la que está separada de Luis Enrique? | VIDEO

Después de que se filtró un audio donde el productor Iván Cochegrus dio a entender que Luis Enrique Guzmán tenía una relación extra marital, hecho que propició que se distanciara de su esposa Mayela Laguna, ella tuvo que salir a dar su versión de los hechos.

En este caso, Cochegrus mencionó que la tercera en discordia era una joven que trabajaba en la pizzería de su propiedad, a la que describió como "muy bonita".

"Creo que por ahí viene el problemita porque me dijo Luis Enrique: 'Iván ayúdame con Mary, consíguele trabajo porque ya no la quiere Mayela, ya me la corrió de la pizzería'", mencionó.

¿Cuál fue le respuesta de Mayela Laguna?

En entrevista para De Primera Mano, la nuera de Silvia Pinal negó categóricamente que los dichos del productor sean ciertos. "Nada de eso es cierto, más que estoy lurias, pero todos, creo. Entonces, todo lo demás, cada palabra que dice es mentira", afirmó.

Mayela aseguro que son las conclusiones de Iván Cochegrus, pues no ha dado la cara y pretextó que los audios son editados. Sin embargo, tras difundirse el material ella decidió salirse de la casa de su esposo Luis Enrique Guzmán "por un rato, porque la tensión estaba muy fuerte", junto con su hijo Apolo.

Sobre la supuesta chica, mencionó que no ha trabajado ninguna mujer aparte de ella y que el hermano de Alejandra Guzmán intentó contratar a la nana de su hijo para suplirla, pero Mayela no lo permitió.

¿Cuál es la realidad de la relación?

Mayela Laguna aseguró que no hubo una tercera en discordia y que continúan casados; sin embargo, dijo que su distanciamiento con Luis Enrique Guzmán es un espacio para que ambos puedan pensar las cosas con más calma y no estarse reclamando.

