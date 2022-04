“Le mando besos”: Mayela Laguna se defiende de acusaciones de Laura Zapata | VIDEO

Tras darse a conocer que Laura Zapata casi se convierte en víctima de la delincuencia, al igual que doña Silvia Pinal, y señalar a la nuera Mayela Laguna, nuera de la primera actriz como posible responsable, ésta salió a dar la cara y narrar su versión de los hechos para limpiar su nombre.

En su momento, la hermana de Thalía aseguró que una persona que estuvo en casa de la Pinal y después estuvo en la suya incurrió en el mismo modus operandi para tratar de despojara de sus joyas y objetos de valor.

En este caso, la persona en cuestión les conseguía personal para ambas familias:

"Es prima de la esposa del hermano de Sylvia Pasquel. ¿Qué chicas tienes, qué chicas has tenido?, le mandé las fotos y hay una persona que estuvo con ella, que estuvo conmigo y que recomendaban a la persona que robó, que está detenida", aseguró.

¿Qué fue lo que dijo Mayela Laguna?

Laguna aseguró que recomendó a su prima, quien a su vez se encargó de conseguir a las enfermeras que entraron a las casas de las famosas. No obstante, ella dice no tener nada qué ver y en cuanto a Laura Zapata dijo no conocerla, pero le mandó "besos" y que el problema lo tiene con su familiar, aseguró en entrevista para De Primera Mano.

Por otro lado, Mayela Laguna le pidió a la familia Pinal que dejaran de contratar los servicios de la agencia hace dos años debido a que las trabajadoras no estaban certificadas. Sin embargo, no le hicieron caso.

Tras darse a conocer el robo en la casa de Silvia Pinal, ella intentó ponerse en contacto con su prima, pero ésta se ha negado y hasta la bloqueó de todas partes, hecho por el que salió a defenderse ante las cámaras.

