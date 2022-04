El galán de telenovelas que estuvo en la cúspide de la fama y terminó vetado por filtrar video sexual

Dentro del mundo del espectáculo una de las cosas que emociona al público es ver que sus artistas favoritos concretan una historia de amor dejos de las cámaras. En este caso, Héctor Soberón y Michelle Vieth, quienes se decidieron unirse en matrimonio; sin embargo, su idilio sólo les duró un par de años.

La relación de los jóvenes histriones fue muy fugaz y a principios de este milenio (2002 al 2004). Por desgracia los problemas fueron mermando su felicidad y por si fuera poco hubo un hecho que al día de hoy sigue siendo muy polémico: la difusión de un video íntimo que le afectó en demasía a la actriz.

Desde ese momento se levantó una nube de polvo y Michelle Vieth no se cansó de señalar a Soberón de ser el responsable directo de la filtración de las imágenes. No obstante, también aceptó que no tenía las pruebas suficientes para proceder de manera legal, aunque en aquellos tiempos no existía la Ley Olimpia.

Durante una entrevista para el canal de Yordi Rosado aceptó que no tenía la manera de comprobar que Héctor Soberón fuera el responsable, pero sus sospechas nacieron a raíz de la vestimenta que utilizó cuando hizo "Mi pequeña traviesa".

¿Qué dijo Héctor Soberón sobre las acusaciones?

Al ser un tema delicado, el histrión tuvo que salir ante los medios de comunicación a dar su versión de los hechos. En este caso le concedió una entrevista al programa Ventaneando donde puso sobre las mesa las fechas en las que ocurrieron los hechos y de su relación.

"Esto comenzó hace 20 años, yo la defendí. ¿Por qué, por qué seguir con esto? Ya es una persona adulta... ¿Por qué seguir con esto? Tiene hijos, tiene hijas, aquí no solamente lastima a mi familia, también a mi mujer", declaró.

Como era de esperarse Héctor Soberón sufrió un linchamiento social e incluso, se metieron con su esposa Janet Durón insultándola a través de las redes sociales. Por esta razón fue que se apareció frente a Pati Chapoy, además de que esto le generó algunos problemas en su trabajo a causa de la misma situación.

Héctor Soberón estudió la carrera de ingeniería electrónica, pero siempre tuvo la inquietud de convertirse en actor. En el año de 1991 logró saltar a la fama tras conseguir un papel dentro de la telenovela "Muchachitas"

