Laura Zapata señala a persona cercana a Silvia Pinal como involucrada en intento de robo en su casa

Hace poco, se dio a conocer que doña Silvia Pinal sufrió el robo de sus joyas en su residencia; sin embargo, ahora Laura Zapata denunció que estuvo a punto de correr con la misma suerte y bajo el mismo "modus operandi".

"Cuando estoy leyendo el modo de operar, digo: 'ah caray, hace tres sábados a mi me pasó lo mismo con este mismo modo de operar'. Me estaba maquillando... y de repente me mandan mensajes 'cómo está, nos está hablando una persona y nos está diciendo que usted tiene un problema y que necesita usted unos papeles'", reveló la actriz ante un evidente fraude.

Laura Zapata asegura que los actos los planeó una persona en común

La hermana de Thalía aseguró que es una persona que estuvo en casa de la primera actriz y que después estuvo en la suya; les conseguía personal a ambas familias. En este caso, señaló a una persona de manera directa como autor intelectual:

"Es prima de la esposa del hermano de Sylvia Pasquel. ¿Qué chicas tienes, qué chicas has tenido?, le mandé las fotos y hay una persona que estuvo con ella, que estuvo conmigo y que recomendaban a la persona que robó, que está detenida", aseguró.

Mayela Laguna responde a través de un comunicado

Al ser señalada de manera casi directa, la esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, emitió un comunicado donde dijo estar enterada de la información que se maneja en los medios de comunicación. En este caso, señaló que no tiene conocimiento de los supuestos hechos, ni está involucrada en la selección, capacitación u operación del personal mencionado.

De igual manera, indicó que ella no hizo ningún tipo de recomendación laboral de las personas que ahora se encuentran involucradas. Asimismo, agradeció la comprensión de los lectores y que no volverá a tocar el tema.

Por suerte para Laura Zapata, todo quedó en un intento frustrado de despojarla de sus pertenencias, pues supo actuar rápido tras marcarle a la policía.

