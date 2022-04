¿Mónica Noguera abandona De Primera Mano? Esto fue lo que dijo la conductora | VIDEO

Mónica Noguera, una de las conductoras más reconocidas por su amplia trayectoria en los medios de comunicación es un pilar fundamental en el proyecto De Primera Mano, a lado de Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Eduardo Carrillo, quienes en conjunto hacen que su audiencia se entretenga con todo lo relacionado al mundo del espectáculo.

Sin embargo, comenzó a sonar muy fuerte el rumor de que la ex de Fher, vocalista de Maná, los abandonaría para perseguir otros sueños. Esto, al llegar a oídos del titular del programa no dudó en cuestionarla para que aclarara las cosas y se pusiera punto final a las especulaciones.

Gustavo Adolfo Infante encara a Mónica Noguera

En este caso, la revista TVyNovelas fue la que publicó la salida de la comunicadora, por lo que Gustavo Adolfo Infante no se quiso quedar con los brazos cruzados y le preguntó de manera directa a su compañera qué era lo que estaba pasando. Ella, sin titubear respondió lo que viene para ella:

"De Imagen Televisión, no me voy. Me verán probablemente con Ciro, con Paco Sea o en Sale el Sol, con Yuri. Miren, de aquí a viejita, espero, espero", reveló la originaria de la Ciudad de México.

Sin embargo, la amante del rock también adelantó que se irá la siguiente semana a Madrid, España. Por otro lado, dejo ver su lado de agradecimiento, pues recordó frente a las cámaras que Gustavo Adolfo Infante fue el responsable de que ella llegara a la empresa, por lo que "se aguanta y me quedo en uno de estos foros", mencionó.

