Luke Evans protagoniza “Echo 3”, la nueva serie de Mark Boal

El ganador del Oscar, Mark Boal, regresa al mundo bélico pero ahora en la ficción director y guionista de la nueva serie “Echo 3”, una historia protagonizada por Luke Evans, en donde busca mostrar la relación que hay entre Estados Unidos y Latinoamérica, de ahí que decidió rodar en Colombia para hablar de la guerra y secuestros.

“Es una historia original, mi inspiración fue el deseo de ambientar algo en esta región. Creo que abarca la auténtica relación entre Norteamérica y Latinoamérica, aunque es una historia sobre personas, relaciones interpersonales, psicología y emoción, y un tipo de drama de carácter muy íntimo, era esa auténtica relación geopolítica, porque al menos en los Estados Unidos, dedicamos gran parte de nuestra atención mediática a Europa, pero nuestros vecinos del sur son muy importantes, así que me pareció una buena idea llamar la atención sobre esa conectividad”, dijo Boal.

El ahora director escribía artículos de combate en el mundo real para publicaciones como The Village Voice, Rolling Stone y Playboy, después de haber estado integrado en las tropas y escuadrones de bombardeo estadounidenses en la guerra de Irak, pero su artículo de 2004, "Death and Dishonor", inspiró el thriller protagonizado por Tommy Lee Jones y Charlize Theron, "In The Valley Of Elah", fue entonces cuando comenzó a narrar historias.

El ganador del Oscar enfatizó que se trata de una historia original Foto: Especial

Por eso no es extraño que ahora regrese con esta historia donde Evans como “Bambi” y Michiel Huisman como “Príncipe”, ambos soldados de élite, tienen que viajar a Colombia para rescatar a “Amber”, interpretada por Jessica Ann Collins, una científica que ha sido secuestrada en medio de una guerra entre la frontera de dicho país con Venezuela. Para poder contar esta historia, Boal habló con varias víctimas e investigó mucho sobre las situaciones históricas, “Hablamos con personas que fueron parte de FARC, de M19 o que pelearon contra esos grupos, buscamos tener tantas piezas reales como fuera posible y las incorporamos en la historia para que fuera relevante”, relató.

Para Boal era importante narrar esta historia de manera auténtica

Pero para Boal era de suma importancia narrar esta historia de manera auténtica, mostrando también los vínculos de honestidad que hay en el ejército. “Mi interés era hablar sobre la verdad y la honestidad. Los personajes tienen una relación muy franca entre ellos, algo que es un rasgo real de mucha gente en el ejército. Pero particularmente en estas unidades de élite, enfatizan la honestidad en un grado muy alto y son muy buenos”, dijo.

SEGUIR LEYENDO:

Premios Ariel 2023: suspenden la entrega por crisis financiera, Guillermo del Toro y otros artistas reclaman

Prime Video: esta es la película más escalofriante del catálogo y ganó un Oscar por su historia

3 películas en Netflix que tienes que ver el último fin de semana de noviembre

DME