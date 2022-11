Cynthia Rodríguez: consigue sus chamarras por menos de 500 pesos en este mercado de la CDMX

La temporada de frío nos ha tomado por sorpresa y además de tener que cuidarnos de las enfermedades más comunes del invierno como la gripe o el resfriado, también hay que implementar otras medidas como estar bien abrigados -especialmente por las mañanas y las noches-; sin embargo, lo anterior no quiere decir que hay que sacrificar el estilo con tal de proteger la salud y las amantes de la moda lo saben mejor que nadie. Entre ellas destaca Cynthia Rodríguez, quien es considerada como una de las famosas mejor vestidas y así lo demuestra en cada temporada.

Una de las mejores partes del estilo de Cynthia Rodríguez es que es muy femenino y que a pesar de ello siempre consigue imágenes completamente diferentes en sus looks, pues de algo inspirado a Barbie con el rosa neón, puede pasar a un estilo muy relajado con jeans y blusa; sin embargo, algo que nos ha dejado en claro para esta temporada de otoño-invierno 2022-2023 es que las chamarras, abrigos y suéteres no pueden faltar.

Los estampados siempre están presentes en el estilo de la conductora. (Foto: IG @cynoficial)

En otras ocasiones te hemos compartido todos los secretos para recrear sus looks sin gastar una fortuna, pero en esta ocasión la idea no es ir por las prendas comunes como faldas o vestidos, sino por aquellas abrigadoras como las chamarras de diferentes estilos y a precios muy accesibles para gastar menos de 500 pesos y lucir al último grito de la moda en esta temporada de frío. La mejor parte es que no tendrás que viajar muy lejos, pues se trata de un famoso mercado de la CDMX en el que encontrarás los diseños más glamurosos.

"Chamarras y chalecos". Calle Santa Escuela 44, La Merced, Zona Centro, Cuauhtémoc, 15100 Ciudad de México, (Estacionamiento Norte), CDMX WhatsApp para envíos: (55)62085036 / (55)87261630

Se trata del establecimiento conocido como "Chamarras y chalecos" en donde incluso las más pequeñas de la casa y bebés pueden encontrar prendas icónicas para las últimas semanas del año y sin tener que viajar de más, pues se encuentra en el mercado de La Merced. Aquí hay una larga lista de modelos y diseños de chamarras y abrigos con los cuales conseguir el estilo de Cynthia Rodríguez sin poner demasiado esfuerzo.

Busca los modelos más juveniles y elegantes. (Foto: IG @cynoficial)

Ante la gran diversidad de prendas que se encuentran en el popular mercado, lo ideal es tener en mente lo que estás buscando, en especial si se buscan prendas parecidas a las de la también cantante. Y es que ella siempre luce una imagen muy juvenil, pero sin descuidar las tendencias ni mucho menos la elegancia. Es por ello que te recomendamos buscar diseños en los que destaquen elementos en las chamarras como:

Mezclilla

Estoperolles

Detalles como bolsas o flecos

Estampados geométricos o de líneas

Colores neutros, pero también pastel y coloridos como el fucsia o azul eléctrico

En este lugar podrás encontrar las chamarras por pieza o mayoría; por supuesto, en esta última los costos suelen ser aún más económicos, pero la compra mínima es de 15 prendas. A pesar de ello, en ambos casos ninguna de las piezas supera los 500 pesos. ¿Te animas a "robarle" el estilo a Cynthia Rodríguez?

SIGUE LEYENDO

Cynthia Rodríguez presume su cuerpazo a sus 38 años en arriesgado mini short

Rosalía: 3 cortes de cabello que ha lucido y serán tendencia en 2023

Adamari López sorprende con cátedra de moda para usar jeans después de los 50 años