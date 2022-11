Cynthia Rodríguez: 7 looks estilo Barbie con los que la conductora presume su figura

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas de la televisión y se ha ganado el corazón del público con su belleza, talento, simpatía y sencillez tanto ante los reflectores como fuera donde se mantiene en contacto con sus fans a través de redes sociales que le permiten mostrar su pasión por la moda con looks que logran inspirar a sus seguidores. Entre los favoritos destacan aquellos al estilo Barbie, pues presume su escultural figura con un toque girly y sensual que tanto la caracteriza.

La también cantante, de 38 años, inició su carrera en 2005 al participar en la cuarta generación de la "La Academia" donde se colocó como una de las concursantes favoritas junto a Yuridia y Erasmo Catarino, quien obtuvo el triunfo. Ese mismo año interpretó la canción “Si no estás conmigo” junto a su entonces pareja José Luis, el tema fue elegido para la telenovela “Amor en custodia” protagonizada por Paola Núñez, Margarita Gralia, Sergio Basañez y Andrés Palacios.

Look de Cynthia Rodríguez estilo Barbie. Foto: IG @cynoficial

Aunque intentó continuar en la música no obtuvo el éxito que esperaba y más tarde participó en melodramas como “Huérfanas”, “Se busca un hombre”, “A corazón abierto”, “Corazón en condominio” y “Las malcriadas”. Luego de varios años encontró su pasión en la conducción y en 2018 regresó al reality show musical como parte del elenco junto a Adal Ramones como conductor principal.

Participó en “Corazón grupera” y “Todo un show” antes de llegar al matutino “Venga la Alegría” donde ganó más popularidad y le permitió mostrar al público su talento ante las cámaras. Sin embargo, en agosto pasado dio a conocer que se despedía del programa luego de haber llegado al altar con Carlos Rivera en España.

Cynthia Rodríguez con elegante vestido estilo Barbie. Foto: IG @cynoficial

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas que no se pueden ocultar”, dijo la conductora al confirmar su boda con el cantante para después negar que estuviera embarazada. Señaló que le pondría una pausa a su carrera para poder pasar más tiempo con su familia, aunque esto ha significado un fuerte golpe para los fans.

Sueño de Cynthia Rodríguez

La cantante mantiene en total hermetismo los detalles de su relación con el intérprete de “¿Cómo pagarte?”, aunque en diciembre del año pasado abrió su corazón al hablar sobre uno de sus grandes deseos con él y por lo que ambos se esfuerzan al máximo para hacerlo realidad: tener un bebé.

Cynthia Rodríguez en su luna de miel con Carlos Rivera. Foto: IG @cynoficial

Durante una dinámica en el matutino en la que los conductores pidieron un deseo a Santa Claus a través de una carta, Cynthia Rodríguez causó gran sorpresa ya que rompió en llanto al revelar que anhelaba convertirse en madre, pero ahora que estaba entre sus planes luego de una exitosa carrera no había podido lograrlo.

“Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: '¿Me puedes traer un bebé?'. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo entre lágrimas la conductora.

Minifalda y botas vaqueras en look estilo Barbie de la conductora. Foto: IG @cynoficial

Look monocromático con detalles en minifalda y mangas. Foto: IG @cynoficial

El estilo Barbiecore se distingue por los tonos rosas acompañados de colores llamativos. Foto: IG @cynoficial

Botas altas de piel y suéter en corazón estilo Barbie, ideal para otoño. Foto: IG @cynoficial

SIGUE LEYENDO:

Cynthia Rodríguez presume su cuerpazo a sus 38 años en arriesgado mini short

Cynthia Rodríguez: de bikinis a coquetas minifaldas, los looks más arriesgados de la conductora