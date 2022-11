Ella es Priscila Beatrice la brasileña que es idéntica a Rihanna y ya es tendencia en redes por su belleza

Es común ver a los famosos en restaurantes, conciertos y hasta partidos de fútbol, aunque creemos que están llenos de guardaespaldas o de seguridad muchas ocasiones suelen ir como cualquier persona, pero esto puede confundir a los fans, para saber si el personaje presente, es o no el que esperaban. En este actual mundial que se celebra en Qatar muchas celebridades asistieron y lo que parecía emocionar a muchos fue ver a Rihanna en en un estadio celebrando al equipo brasileño, cuando la cantante es originaria de Barbados.

Pero a pesar de tener las mismas facciones, el peinado idéntico y el tono de piel, no era la intérprete de “Work” sino que era su doble Priscila Beatrice, quien fue capturada celebrando un gol en una gran cancha de fútbol, con el cuello pintado de la bandera de Brasil, donde ella es originaria. La mujer de 30 años es diseñadora de moda y con anterioridad ya se había vuelto viral en Tik Tok por su gran parecido a la famosa.

En su Instagram tiene más de 1 millón de seguidores Foto: IG @priscila.beatrice

Desde 2020 empezó a subir contenido a sus redes sociales donde se maquillaba o publicaba su día a día, pero sus seguidores comenzaron a comentarle las similitudes que tenía con la empresaria, ella aprovechó esto y usó un vestido blanco, trenzas africanas y un maquillaje igual al que usó Rihanna en los British Fashion Awards del 2019, lo que provocó más especulaciones sobre si tenía algún vínculo sanguíneo con la cantante.

En ocasiones ha aprovechado su parecido para confundir a

transeúntes Foto: IG @priscila.beatrice

Y cuando internet hizo lo suyo, fue gracias a la cuenta de Instagram The Shade Room que la artista conoció a su “gemela perdida”, estaba tan impresionada que hasta le comentó en la publicación “¿Dónde está el álbum, hermana? #R9". Y aunque no se ha presenciado su encuentro en persona, la diseñadora está muy agradecida que la actriz le haya dado su reconocimiento. Ahora el contenido que realiza está enfocado en los looks y maquillajes de la Princesa del R&B.

