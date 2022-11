Tábata Jalil conquista como "Catrina" en ajustado mini vestido rojo

Tábata Jalil se ha convertido en una de las conductoras favoritas del matutino de TV Azteca, y es que la también reportera en "Venga la Alegría" conquista a los fans y televidentes con su carisma, belleza y looks, y para celebrar el Día de Muertos no podía ser distinto, pues este 1 de noviembre se lució en las redes sociales como una hermosa "Catrina" en ajustado mini vestido rojo que complementó con maquillaje y un tocado de flores.

La guapa presentadora es muy activa en sus cuentas oficiales, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, con los que demuestra que es una amante de la moda, y sobre todo de los atuendos cortos, como las minifaldas, con las que se ha coronado como la reina por mostrar la mejor forma de lucirlas y sacarles el mejor provecho, además de ser un referente para las chicas que como ella son "chaparritas".

Tábata Jalil, hermosa "Catrina"

Fue en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3.3 millones de fans, donde Jalil compartió un video y una serie de fotografías en las que se le ve posando desde un jardín, presumiendo su curvilínea silueta en un look de vestido corto, que destaca por su diseño plisado, con el que recibió cientos de elogios, pues sus admiradores nunca pierden la oportunidad de demostrarle su cariño con las palabras que le dedican.

Tábata se luce como hermosa "Catrina". Foto: @tabatajaliloficial

"Agradecer… disfrutar lo simple… vivir #Amor #love #loveyourself #red #style #nature #naturelovers #mexico #diademuertos" y "No fue en esta vida, cielo… No tardes demasiado en encontrarme en la siguiente…", fueron las frases y los hashtags con los que la reportera acompañó las instantáneas y el clip, publicaciones en las que ha recibido cientos de comentarios y ha logrado sumar casi 60 mil "me gusta".

La conductora se convirtió en una bella "Catrina", personaje que muchas famosas recrearon para la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones más esperadas por muchos mexicanos, a la que Tábata se unió luciendo su rostro con un maquillaje de colores con pedrería alrededor de sus, look que complementó con un tocado de flores naranjas y rojas, para hacer el juego ideal con su mini vestido.

"Guau pequeña y hermosa gran mujer", "Guapa", "Una catrina muy tierna", "Que hermosa te ves", "Bellísima chaparrita ", "Bella sensual alegré eres la Catrina más bonita estás hermosísima", "quiero decirte que luces espectacularmente bella y sumamente hermosa con tu look " y "chaparrita hermosa! que bonito quedo tu maquillaje y que bonito tu vestido!", son sólo algunos de los mensajes que la reportera ha recibido.

La conductora de VLA destaca por su belleza. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años demuestra que es la reina de los mini vestidos y las faldas, al combinarlas de forma perfecta con lo mejor de las tendencias y logrando imponer con su estilo juvenil y coqueto.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales.

Conquistó a sus millones de fanáticos. Foto: @tabatajaliloficial

