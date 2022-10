Tábata Jalil se corona como reina de las minifaldas en coqueto look morado

Tábata Jalil destaca por sus looks y belleza, sobre todo cuando presume en redes sociales atuendos en minifalda con los que conquista a sus fans y se corona como reina del look, tal como lo dejó ver en su reciente publicación en Instagram, plataforma en la que cautivó a sus millones de seguidores con una coqueta prenda morada que combinó con top de estilo ombliguera, dando cátedra de moda para las mayores de 40 años.

La reportera de "Venga la Alegría" es muy activa en sus cuentas oficiales, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, con los que demuestra que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble en cualquier temporada, pues aunque el otoño ya llegó, sigue luciendo en sus cuentas oficiales fotografías en las que se deja ver con oufits modernos y reveladores.

Tábata Jalil es la reina de las minifaldas

Fue en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3.3 millones de fans, donde Jalil compartió una serie de fotografías en las que se le ve posando desde un jardín, rodeada de plantas y flores, presumiendo su curvilínea silueta en un look de falda corta y top con el que recibió cientos de elogios, pues sus admiradores nunca pierden la oportunidad de demostrarle su cariño con los mensajes que le dedican.

Tábata conquista con sus looks en minifaldas. Foto: @tabatajaliloficial

Para hacer la combinación perfecta con su minifalda morada de talle alto y cinturón de doble hebilla, color que fue la sensación en el verano de este año y promete seguir en la temporada otoñal, Tábata eligió un top sin mangas que combina los tonos negro, rojo y lila, prenda con la que llamó la atención por ser tipo ombliguera, por lo que le permitió que luciera un poco de piel de su abdomen.

"Todo es hermoso… pero no todos lo pueden ver. #love #nature #loveyourself #live #sun #outfit #photography #look #photo #by @itstlalocromero", fue el texto con el que la reportera acompañó las instantáneas, publicación en la que ha recibido cientos de comentarios con palabras halagadoras y ha logrado generar más de 43 mil "me gusta", confirmando que es una de las favoritas de las redes.

"Wow que hermosa estas Tabatita que sonrisa tan linda y que preciosas piernas tienes besos", "El amor de mi vida", "Lo mas hermoso de este mundo eres tu", "Muñequita hermosa", "Simplemente bella", "Que guapa" , "Te Amo chaparrita hermosa de corazón gigante" y "Hermosamente perfecta", son sólo algunos de los mensajes que la reportera ha recibido en el posteo que dejó este miércoles.

La conductora se luce en redes con los mejores atuendos. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años demuestra que es la reina de las minifaldas, al combinarlas de forma perfecta con lo mejor de las tendencias y logrando imponer con su estilo juvenil y coqueto.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales.

La reportera da cátedra de moda y derrocha estilo. Foto: @tabatajaliloficial

