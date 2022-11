Es aterradora: la película en HBO Max que te perturbará con sus escenas paranormales

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Qué ver en HBO Max

En esta ocasión te recomendamos una de las películas más escalofriantes dentro del catálogo de HBO Max, pues se trata de una que incluso ha logrado perturbar a los espectadores con sus fuertes escenas.

Se trata de la película “Constantine”, la cual se encuentra dentro del género thriller de acción y tuvo estreno en 2005, posicionándose desde su llegada a la plataforma como una de las más queridas por el público.

Esta película protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz, sigue la historia de John Constantine, quien es un psíquico con la supuesta capacidad de percibir y comunicarse tanto con los ángeles como con los demonios en su verdadera forma; su misión es buscar la salvación de la condenación eterna en el infierno por un intento de suicidio en su juventud.

Una película basada en un cómic

El luchar contra los demonios para devolverlos al infierno se volvió su trabajo de tiempo completo, sin embargo, tendrá que apresurarse porque está próximo a su muerte debido a un cáncer pulmonar causado por su adicción al tabaco.

La película estadounidense fue dirigida por Francis Lawrence y el guion fue escrito por Kevin Brodbin y Frank Cappello; cabe señalar que está basada en la historia de John Constantine, personaje de los cómics de Hellblazer de DC Comics.

Esta película está basada en un exitoso cómic. FOTO: Especial

