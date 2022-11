FOTOS | Irina Baeva se roba los suspiros de sus seguidores con atrevidas poses desde el desierto de Qatar

Una de las conductoras confirmadas para el Mundial de Qatar 2022 es Irina Baeva, quien además de ser una reconocida actriz y modelo rusa, estudió la carrera de periodismo en su natal Moscú, lo cual le ayudó a formar parte del equipo de Televisa Deportes para la Copa del Mundo en 2018 y en esta ocasión viajará con la misma televisora a conducir algunos segmentos para el mundial de este año.

Conviene señalar que al igual que ella, Gabriel Soto, su actual y controversial pareja, previamente viajó a Qatar para grabar una serie de cápsulas que serán utilizadas durante las transmisiones del mundial, no obstante, el actor ya está de regreso en el país, mientras que Irina Baeva se encuentra en Qatar donde ha hecho gala de su belleza en diversos escenarios de ensueño.

Y aunque las leyes de Qatar son muy exigentes en cuanto a las restricciones de demostraciones de amor públicas y forma de vestir, la bella rusa se las ha arreglado para lucir su sensualidad en todo su esplendor, ya sea utilizando entallados atuendos o reveladores mini shorts. Aunque en esta ocasión, la manera en la que decidió robarse los suspiros de sus seguidores fue con una sexy sesión de fotos desde el desierto.

Irina Baeva atrapó a sus fans con esta mirada super seductora | IG: @irinabaeva

En la primera fotografía del carrete que compartió Irina Baeva en su cuenta de Instagram podemos ver que lo que más resalta en la pic son los bellos y azulados ojos de la actriz que ha protagonizado uno de los romances más mediáticos y polémicos de la última década, ya que además de ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, se especula que actualmente enfrenta una crisis romántica con el actor mexicano.

No obstante, ambos han dado la cara ante los medios de comunicación en repetidas ocasiones, asegurando que no tienen ningún conflicto y que en realidad están en su mejor momento, lo cual, sin embargo, no ha parado los rumores en torno a una posible separación, especialmente después de que una conocida revista de espectáculos indicó que los actores siguen viviendo juntos solo por aparentar, debido a que su relación acabó hace algunas semanas.

Con este atrevido escote, Irina Baeva se llevó las miradas de sus seguidores | IG: @irinabaeva

En cualquier caso, no cabe duda que Irina Baeva atraviesa por su mejor momento, ya que además de verse más guapa que nunca, está cosechando los frutos de una carrera labrada con esfuerzo y trabajo, misma que la hizo buscar en otros horizontes el éxito que tanto anhelaba y que hoy está tocando con la punta de los dedos, pese a todos los señalamientos.

De hecho, con todo y los haters que acumula, Irina Baeva también cuenta con millones fans quienes continuamente la llenan de halagos en redes sociales, indicando lo bien que se viste y lo talentosa que es, pero sobre todo lo hermosa que está, ya que siempre termina por acaparar los reflectores con su belleza internacional.

Así se lució Irina Baeva en redes sociales | IG: @irinabaeva

