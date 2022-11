MasterChef Celebrity 2022: ¿Quién será el ELIMINADO de este domingo 13 de noviembre?

Este domingo 13 de noviembre se transmitirá el capítulo número trece de la actual temporada de MasterChef Celebrity México 2022 y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca, el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quién es la celebridad que se perfila para abandonar “la cocina más famosa de México".

En la actual temporada, la producción de MasterChef Celebrity ha tratado de ser muy cuidadosa para evitar filtraciones de información, sin embargo, esto no ha evitado que las páginas de spoilers hagan de las suyas y dichos portales, para disminuir las probabilidades de equivocarse, han mencionado varios nombres como los posibles eliminados.

MasterChef Celebrity ya ha despedido a once cocineros. Foto: masterchefmx

Para este domingo 13 de noviembre, diferentes páginas de spoilers apuntan a que hay distintos candidatos a salir de MasterChef Celebrity y uno de los nombres más recurrentes en dicha lista es el de Nadia, quien hace un par de programas atrás regresó a la competencia, sin embargo, esto no fue del agrado del resto de los participantes, por lo que tratarán de ponerle el pie para que abandone nuevamente el programa.

Por otra parte, los nombres de Mauricio Mancera y el de Alejandra Toussaint también figuran en esta lista, sin embargo, esto no ha sorprendido a nadie pues en ambos casos se ha visto una caída drástica en su nivel que los ha llevado al borde de la eliminación en los últimos programas, no obstante, todavía no hay nada definido, pues esta información no es oficial, por lo que lo único que queda es esperar al programa de este domingo 13 de noviembre para conocer al verdadero eliminado.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los adelantos liberados por la producción de MasterChef Celebrity, el programa de este domingo 13 de noviembre estará lleno de intensidad pues habrá un reto de salvación en el que se pondrá a prueba la paciencia de los participantes pues estarán esposados en parejas, además, tendrán que buscar sus ingredientes en un supermercado completamente a oscuras, por lo que las discusiones estarán a la orden del día.

Por otra parte, también se pudo ver que Nadia y Alejandra Toussaint tendrán una fuerte discusión y, por si fuera poco, los jueces se lanzarán con todo en contra de una pareja por haber presentado un platillo más que indigno de MasterChef.

¿Qué famosos siguen en competencia dentro de MasterChef Celebrity México?

Los eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity 2022 son: Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alan, Francisco Gattorno, Pedro Moreno, Macky González, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Talina Fernández y Carlos Eduardo Rico, mientras que los famosos que siguen con el objetivo de convertirse en el próximo “MasterChef” son Alejandra Ávalos, Alejandra Toussaint, Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Karla Sofía Gazcón, Nadia, Marcelo Lara, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta.

SIGUE LEYENDO:

Ganadora de MasterChef abrió su restaurante, pero lo clausuraron porque esto hacía con los desechos

MasterChef Celebrity | López Gavito lamenta participación de "La Bebeshita": "Me da mucha pena"

VIDEO | MasterChef Celebrity: Ricardo Peralta se corta el dedo durante prueba y le dan 4 puntadas, así le quedó