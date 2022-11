Así fue la presentación de Grupo Firme en la boda de Beto Sierra tras polémica con Canelo Álvarez

El cantante del Regional mexicano Beto Sierra mató dos pájaros de un tiro al celebrar su boda por el civil con su ahora esposa Marcela Tamayo, pero también el bautizo de su hija Milán, enorme festejo que no pasó desapercibido por los fans del sinaloense, ya que como era de esperarse tuvo la presencia de invitados de lujo como Eduin Caz, vocalista principal de Grupo Firme.

El originario de Tijuana y cabeza de la banda responsable del éxito de "Ya supérame", tuvo el honor de interpretar la primera melodía de boda a los recién casados, momento que llenó de lágrimas de alegría a todo, el cual está captado todo en video.

Las nupcias de los novios se llevó a cabo en la famosa Parroquia de San José, en los Mochis, Sinaloa para después llevar la fiesta a lo grande en La Casona. Además de del vocalista que abrió el evento y su hermano Jhonny Caz, fueron invitados algunos famosos como Pancho Barraza, el rapero Lefty SM. Una vez más, Eduin Caz fue el protagonista de interpretar el tema que abrió el primer baile de la pareja.

Varios famosos asistieron a la boda de Beto Sierra Foto: YT @noticiasdelared

En las imágenes que circulan en redes sociales, muestran el momento en el que el intérprete del éxito de "El mundo a tus pies" canta en un pequeño podium esta misma canción, quienes se robaron las miradas de los presentes dejando inmortalizado para siempre este romántico momento en sus celulares.

Consagran el matrimonio

Las imágenes de video también muestra otro icónico momento y no, por supuesto que no nos referimos a Eduin Caz protagonizando otra salida de la fiesta a gritos y empujones, no señor, sino al momento en el que la pareja da el famoso y tan esperado "Sí Acepto", así como la convivencia con los invitados y el buen gusto que tuvieron algunos anfitriones al elegir el lugar y la decoración para unir su vidas en matrimonio bajo las leyes que rige el Estado.

Eduin Caz fue uno protagonista de esta boda Foto: YT @noticiasdelared

¿Quién es Beto Sierra?

Por supuesto que la música no está peleada con la educación, por ello, Beto Sierra, además de ser un gran intérprete del regional mexicano, es licenciado en Derecho, aunque se ha dado a conocer como promotor de algunos exponentes de este género musical al representar a la compañía Del Records.

Como sabemos, el joven de 31 años de edad es responsable de éxito como "Así es la Vida", "El Mero Mero", Se Siente Fuego", entre otros icónicos temas. Además de su carrera exitosa ha colaborado con artistas como Calibre 50, Santa Fe Klan, Gera MX, por mencionar la larga lista que tiene.

SIGUE LEYENDO

Eduin Caz: Giovanni, el difunto a quien más le llora el vocalista de Grupo Firme

Eduin Caz lanza preocupante mensaje: "Cuando me vaya de este mundo les diré a quién hago responsable”

VIDEO | Eduin Caz de Grupo Firme hace "berrinche" en Las Vegas y recibe millonaria multa