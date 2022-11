Carmen Campuzano dispuesta a ayudar a Eduin Caz en sus supuestos problemas de alcoholismo

Eduin Caz es uno de los cantantes favoritos de regional mexicano y continúa sumando éxitos, aunque no por ello ha evitado que se genere polémica debido a su consumo de alcohol tanto fuera como sobre el escenario. Algo por lo que otras celebridades le han externado su ayuda, como Carmen Campuzano cuya lucha contra las adicciones la llevaron a ayudar a personas que atraviesan un difícil momento como el de ella en el pasado.

El vocalista de Grupo Firme ha dado de qué hablar por su manera de beber durante sus conciertos, pues debido a ello han tenido algunos incidentes. Como el más reciente en el que se cayó en pleno escenario debido a su estado etílico, además de que su hermano recibió puntadas en el rostro por una herida resultado de un fuerte golpe. Además, se ha señalado que algunos empresarios les pidieron que moderaran sus tragos, de otra manera ya no los contratarían.

Eduin Caz desata rumores de alcoholismo. Foto: IG @eduincaz

En mayo pasado el intérprete de “Ya supérame” fue hospitalizado de emergencia al concluir una de sus presentaciones y esto desató rumores de alcoholismo, incluso, de problemas con el consumo de drogas. Más tarde, fue él quien aclaró lo ocurrido y explicó que tenía ya dificultades de salud por una hernia hiatal, mismos que se complicaron debido a que ingiere bebidas alcohólicas.

Modelo ofrece ayuda a Eduin Caz

Pese a las advertencias de los médicos y algunos conflictos laborales, Eduin Caz continúa bebiendo durante sus presentaciones por lo que se han intensificado los rumores sobre problemas con su forma de beber, algo que él ha negado en más de una ocasión y sus fanáticos no dudan en defenderlo al asegurar que se trata de una dependencia.

En entrevista para “De primera mano”, la modelo fue cuestionada sobre el supuesto alcoholismo de Eduin Caz y, aunque aseguró no saber más al respecto, externó su total apoyo para el cantante y señaló que para hacerlo debe ser él quien se acerque a ella.

“Yo no me puedo acercar, él se tiene que acercar a mí. Desconozco su situación, aunque la supiera si él fuera una persona que yo atendiera no hablaría de él porque merece respeto y anonimato. Jamás hablaría de esas personas”, dijo la también actriz.

Carmen Campuzano no ha sido la única en externar su apoyo a la estrella del regional mexicano, pues el exboxeador Julio César Chávez señaló que las puertas de sus clínicas de rehabilitación están abiertas a quien así lo desee. Algunos famosos como Rafael Amaya de "El señor de los cielos" han estado en este lugar por adicciones.

“A veces uno pierde el piso y desafortunadamente después cuando estás bien hundido, cuando tocas fondo, es cuando realmente se reconoce. Mientras no toque fondo una persona, no lo va a reconocer", declaró en entrevista para "Venga la Alegría".

