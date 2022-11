Eduin Caz: Giovanni, el difunto a quien más le llora el vocalista de Grupo Firme

El Día de Muertos es una fecha en la que se recuerda a todos aquello seres que ya no están, pero para Eduin Caz no se necesita un día en especial para hablar de la persona a quien más extraña en el mundo y a quien asegura lo consideraba más que un amigo, era parte de su familia e incluso su hermano.

Se trata de Giovanni, del cual el vocalista de Grupo Firme no ha revelado su identidad, solamente ha dicho lo mucho que lo quería y que era alguien muy importante en su vida personal y profesional, es por eso que señala que cuando le dijeron que había muerto fue un gran golpe en su vida.

El intérprete de “El tóxico”, “El amor no fue pa´ mi” y “Ya supérame” dijo en una entrevista para “El Gordo y la Flaca” que es un tema que no le gusta tocar, ya que siempre trata de dar una imagen alegre o de verse divertido en los shows, pero le es imposible no acordarse de aquel hombre con quien vivió tantas cosas y del que tiene muchas anécdotas.

Eduin Caz confesó que la forma en la que acabaron con la vida de su amigo fue muy trágica: “Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuando me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, dijo la estrella y agregó que él y su “hermano” se conocieron desde que eran unos niños.

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche (…) cuando pasó … no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México”, puntualizó el cantante sinaloense.

La tristeza de Eduin Caz

Una de las secuelas de la muerte de Giovanni además de la tristeza que dejó en el corazón de su famoso amigo es que al subir al escenario hay una canción que le es imposible interpretar, se trata de “El dinero ni nada”, ya que era de las piezas que más le gustaban e incluso la melodía se grabó en la casa del ahora difunto.

“Y cada vez que la cantó en el escenario, de hecho, últimamente no la puedo cantar, es muy difícil para mí cantarla porque me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”.

