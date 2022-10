Danna Paola conquista Instagram con pronunciado escote en top de cuero

Los mejores looks de otoño los llevan las famosas y si algo nos han dejado en claro es que el cuero es uno de los básicos para lucir a la moda durante los últimos meses del año; sin embargo, esta fiebre va desde accesorios, chaquetas, pantalones e incluso hasta en un top, tal y como acaba de demostrar Danna Paola con un icónico outfit con el que una vez más confirmó que es toda una diva y fashionista.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Oye Pablo" se robó todas las miradas al declararse como la mujer más enamorada y como la que tiene el mejor estilo, no por nada se ha puesto en la mira mundial y convertido en grandes referentes de la moda. En esta ocasión, Danna Paola hizo la combinación más esperada del año al lucirse como nunca con un top de cuero y pantalones metálicos, dos prendas que han estado en tendencia desde el invierno pasado.

"Me gustas más de lo que puedo admitir", escribió para acompañar una sesión de fotos en las que tanto su look como su belleza fueron los grandes protagonistas. Por supuesto, sus millones de fans no perdieron la oportunidad para llenarla de halagos como "amor platónico", "la rompiste mami", "preciosa", "qué guapa", "pero que mujer" y "diosa", se lee en la publicación que en cuestión de minutos acumuló más de 200 mil me gustas.

La cantante lleva las prendas de temporada. (Foto: IG @dannapaola)

Danna Paola impone moda con look gótico

En su atuendo, ideal para salir de fiesta, Danna Paola recuperó algunas tendencias del estilo gótico como los cortes cut out, transparencias, el cuero y el color negro hasta dar con la combinación perfecta para derrochar estilo y acaparar todas las miradas. Algo que llamó mucho la atención es que para lograr la imagen perfecta, la también actriz apostó por un pronunciado escote con el que dejó el torso al descubierto, pero siempre manteniendo un balance perfecto para lucir icónica.

Su look atuendo destaca por unas mangas cut out, es decir, con aberturas en diferentes y que sólo cubren parte de los brazos y la parte superior del torso y es que la pieza clave para una combinación como la que acaba de presumir la cantante es un top de cuero en el que destaca la forma de un corset, una prenda que todo el año se ha mantenido dentro de las tendencias de moda. Esta segunda prenda cuenta con unos tirantes delgados y un cuello cuadrado, aunque la sensación es el escote.

Los pantalones anchos siguen en tendencia. (Foto: IG @dannapaola)

Y es que la prenda se ajusta justo por la mitad del torso y para ello los botones son cosa del pasado, ya que lo que destaca del top son unas agujetas que le dan el toque gótico y con las que a la vez se consigue un pronunciado escote con el cual causar sensación y demostrar que este tipo de prendas también se pueden llevar durante el otoño.

Finalmente, en el look de Danna Paola hace que un top como este sobresalga y se robe todas las miradas al combinarlo con unos pantalones metálicos, una pieza que le hemos visto a todas las celebridades, incluyendo a Kim Kardashian. En el corte destaca un tiro alto y un corte baggy muy favorecedor para llevar la figura de curvas y lograr que las piernas se vean kilométricas, además que permiten balancear la imagen y el escote.

En lo que respecta al resto de detalles para lucir tan icónica como la actriz, el cabello suelto y con ondas suaves es un gran acierto para lucir a la moda, pero no es lo único para tomar en cuenta, ya que un maquillaje de impacto en el que se preste atención a los ojos con sombras metálicas y unos labios nude terminará por ser la combinación perfecta para causar furor, en especial durante una fiesta.

SIGUE LEYENDO

Danna Paola muestra el corte de cabello perfecto para las mujeres con rostros ovalados

Maite Perroni: 3 lecciones de moda que dejó con su vestido de novia

Cynthia Rodríguez y Kristal Silva dan clases de moda para otoño en minifalda y botas