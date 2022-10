VIDEO | Don Omar hace fuertes revelaciones sobre "el juego sucio" que le hizo Daddy Yankee y terminó en enemistad

Los pioneros del reggaetón intérpretes de los clásicos “Dile” y “Gasolina” que transformaron el género, más allá de poder ser una gran dupla se dio a conocer la versión de Don Omar de porqué existe una rivalidad entre él y Daddy Yankee.

William Omar Landrón Rivera fue entrevistado en el canal del músico y youtuber panameño “El Chombo”, en dicha conversación el cantante de “Danza Kuduro” reveló las razones por la cuales rompió la relación con Ramón Luis Ayala Rodríguez.

Todo comienza cuando Don Omar quiso comenzar una gira de despedida en el 2015, que ante la mente del reggaetonero se llamaría “Don vs Don” sin embargo, uno de sus productores cambia la idea para nombrarla “The Kingdom Tour”, y no solo eso, también decide qué sería factible que fueran dos artistas y no sólo uno, aquí es donde entre el puertorriqueño Yankee.

En la preparación del tour se necesitaba de una canción que pudiera promocionarlo, sin consultarle al actor de Rápidos y Furiosos, de la noche a la mañana sale una versión de una melodía en la radio donde él no participaba, pero intento no darle importancia; sin embargo, cuando comienza la gira al finalizar el primer show, sale en una portada de periódico un titular que decía “Daddy Yankee noquea a Don Omar”

Foto: Especial

“Era una gira de 100 millones de dólares. La primera noche, sale Yankee, sale don Omar, hacen su trabajo, me voy a la casa y la primera plana del periódico al día siguiente dice ‘Daddy Yankee noquea a Don Omar'. Las primeras planas de los periódicos se compran; y en una ecuación donde hay solamente dos personas; si yo no compre la portada ¿quién la compró?” declaró el reggaetonero.

Después de eso, en el siguiente concierto donde eran intercalados 20 minutos por cada artista, cuando salió al escenario Daddy Yankee todo salió perfecto, pero al momento de que llegará el turno de Don Omar alguien desconectó la consola y tardaron en volver a poner todo en orden, por lo que el artista de “Diva Virtual” con gran enojo decidió retirarse, no únicamente del concierto de ese momento, sino de la gira.

Yankee respondió

Y aunque en otra entrevista de hace tres meses el puertorriqueño, intérprete de "Llamado de emergencia", aclaró que no volvería a trabajar con Don Omar, por poner en riesgo un año de trabajo, y obviamente del dinero que eso implicaba. Pero ayer que salió el video de la otra versión de la historia, el ganador en 2016 de mejor urbano de MTV escribió un tweet que decía "Tenemos tú y yo algo pendiente…" que no se sabe si podría ser una indirecta o simplemente el fragmento de una de sus canciones.

Foto: Twitter @@daddy_yankee

