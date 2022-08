¿Indirecta para Daddy Yankee? Maluma comparte polémico mensaje sobre uso excesivo de playback

Maluma es uno de los cantantes más populares del género urbano, aunque esto no ha evitado que sea blanco de controversia como sucedió con el mensaje que compartió en redes sociales con el que externó su decepción por el abuso del playback durante los conciertos, algo que los fans tomaron como una indirecta para Daddy Yankee.

La fama y el éxito del cantante colombiano va en ascenso y se ha convertido en uno de los máximos exponentes del reguetón, por lo que sus comentarios sobre sus compañeros en el género han causado gran debate en redes sociales donde esta vez acusó a uno de ellos usar excesivamente el playback.

Te puede interesar: ¿Daddy Yankee o Bad Bunny? quién tiene la mejor canción de reguetón de todos los tiempos, según la Revista Rolling Stone

“Que mier** cuando uno quiere ir a ver a su artista favorito y todas las canciones son playback”, escribió Maluma en su cuenta de Twitter acompañado de una imagen que refleja su decepción y molestia. De inmediato surgieron un sinfín de rumores sobre una nueva rivalidad y señalaron que el mensaje podría estar dirigido al intérprete de “Gasolina”.

¿Indirecta para Daddy Yankee?

El cantante de "Felices los 4" omitió el nombre del artista al que se refería, pero surgieron algunas propuestas de los internautas como el de Kenia Os, J Balvin y Kimberly Loaiza quienes han desatado críticas por su desempeño sobre el escenario.

Maluma compartió el mensaje el pasado 23 de agosto, fecha que coincide con su presentación en el Baja Beach Fest 2022 donde fue parte del line up junto a Daddy Yankee y llegaron al escenario el mismo fin de semana, esta fue una de las pistas que generaron ruido entre los usuarios y fans del cantante.

Te puede interesar: Maluma: ¿Cuánto cuesta "Contraluz", el mezcal que el ídolo colombiano produce en Oaxaca?

En marzo pasado el llamado “Rey del reguetón” anunció su retiro de los escenarios con la gira “La última vuelta” que comenzó en julio pasado y planea concluir en diciembre próximo. En ésta se contemplan países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú y México donde ya se sumaron a las fechas Veracruz, Cancún y Tijuana.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", dijo en un emotivo video compartido en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Maluma besa a Eduin Caz y la FOTO del momento causa furor entre los fans de Grupo Firme

Maluma detiene el corazón de sus fans con este baile en toalla al salir de bañarse: VIDEO

¿Cansada de Nodal? Cazzu confiesa que le gustaría una cita romántica con Maluma