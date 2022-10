Verónica Castro tuvo que usar armadura ante el acoso de Enrique Guzmán

Actualmente, Verónica Castro atraviesa por un escándalo en el que es señalada de acosar a menores de edad a través de plataformas digitales, sin embargo, la propia actriz y conductora ha negado tales acusaciones y muchos de sus seguidores han creído de manera incuestionable en sus palabras pues aseguran que la mamá de Cristian Castro ya sabe perfectamente el terror que se vive en una situación de esta índole y por ello se encargaron de revivir el lamentable episodio en el que la protagonista de “Nosotros los pobres” tuvo que usar una armadura para protegerse de los tocamientos indebidos de Enrique Guzmán, del cual, hablaremos en esta ocasión.

Este desafortunado episodio de la televisión mexicana ocurrió en el año de 1988 cuando Verónica Castro era conductora de “Mala noche… ¡No!” y tuvo como invitado a Enrique Guzmán, quien en pleno programa tocó indebidamente a la conductora aprovechando que estaba contando un chiste, no obstante, en su momento la conductora no atinó a decir ni una sola palabra y solo pudo abanicarse con las tarjetas del programa para tratar de calmar lo abochornada que se sintió.

Pese a que el momento no tuvo repercusiones, semanas más tarde, Enrique Guzmán volvió a estar como invitado y comenzó a bromear sobre lo ocurrido en su último encuentro y aseguró que había tenido problemas con su esposa y pidió que pasaran la repetición del momento para demostrar que no la había tocado, sin embargo, al ver las imágenes no le quedó otra opción más que admitir su culpa, pero salió bien librado debido que trató de minimizar lo ocurrido con chistes.

“Sí, es cierto, sí te la agarré y ya viendo bien, sí gocé... Fue un roce, fue un tanteo, andaba tanteando los terrenos”, comentó en su momento Enrique Guzmán.

Verónica Castro utiliza armadura para protegerse de Enrique Guzmán

Luego de los bochornosos encuentros de Verónica Castro y Enrique Guzmán, en el año de 1996 nuevamente se volvieron a ver las caras, pero en esta ocasión fue en el programa llamado “La Tocada” y en aquel entonces, la protagonista de “La Casa de las Flores” salió al programa utilizando una armadura para evitar que el cantante la tocara de forma indebida, sin embargo, al saludarla Guzmán la abrazó y le tocó los glúteos a la presentadora.

Como se mencionó antes, esta polémica había quedado en el olvido por varios años, sin embargo, tras el escándalo de acoso en el que está envuelta Verónica Castro, las imágenes volvieron a tomar relevancia en redes sociales donde cientos de seguidores de seguidores de la conductora han tratado de ayudarla a demostrar que no sería capaz de cometer los actos por los que es señalada.

