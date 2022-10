VIDEO | Maca Carriedo revela que sufrió acoso de parte de Sergio Zurita

Menudo coraje y susto que vivió la conductora Maca Carriedo después de que supuestamente sufrió un acoso de parte del dramaturgo Sergio Zurita cuando ambos llegaron a trabajar juntos en el programa "Dispara, Margot, dispara". Entonces ella tenía 25 años y era confiada, pues desconocia las intenciones del conductor y le caía bien.

La impactante revelación la hizo durante el programa de Adela Micha, "La Saga" donde se cuestionó la relación entre Fausto Ponce y Zurita que en su momento tuvieron una amistad muy cercana. Aunque mencionó que no se hablan como antes desde que terminó su programa, no le gustaría saber que ahora trabaja con la joven de comunicadora.

Ante el comentario, la periodista le pregunto directamente a Maca Carriedo lo que había ocurrido, pues tal pareciera que no fue cualquier cosa. La joven, por su parte, hizo una expresión de desagrado y tras escuchar los comentarios de la audiencia procedió a revelar la verdad que nadie conocía.

Apenas tomó la palabra, Maca Carriedo recordó que Sergio Zurita la invitó al programa "Dispara, Margot, dispara" para que supliera a Claudia Silva tras su salida. Cabe destacar que ambos se conocen hace hace ya varios años, por lo que ella siempre le tuvo mucha confianza. Ella aceptó gustosa, lo mismo que una salida a comer cuando la invitó en una ocasión.

De acuerdo con su narración, la salida tenía una doble intención, pues también le dijo que fueran al cine, algo que también aceptó porque lo vio normal. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando él le dijo que faltaba mucho tiempo para la función y que si quería ir a su casa a matar el tiempo, pues vivía muy cerca del lugar.

"Fuimos a comer, pero había mucho tiempo para el cine, entonces (me dijo): 'Yo vivo muy cerca de la plaza, si quieres vamos a mi casa'. Y yo dije que sí, porque soy una persona decente, que si invito a alguien a mi casa no tengo unas intenciones extrañas ni siniestras. Y entonces ya que estábamos ahí le dijo '¿qué hacemos?' y me dice: 'yo creo que podríamos besarnos porque tú, apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda"

Maca Carriedo, conductora de radio y TV