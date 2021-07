Macaneando: ¿Chuponcito debe pagar por los presuntos delitos que se le acusan?

Este domingo, el equipo de Macaneando comentó sobre José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, quien sigue en el ojo del huracán, luego de que su exmánager Carla Oaxaca, su exesposa Bárbara Estrada e Ivonne Luévano, lo denunciaran por los delitos de extorsión y acoso sexual.

Durante su intervención, Marisol Gasé señaló que afortunadamente estos casos tarde o temprano están saliendo a la luz con más frecuencia y si realmente Chuponcito es responsable de lo que se le acusa, deberá responder ante la justicia.

Carlos Allende comentó que serán las autoridades quienes determinarán si José Alberto Flores, quien está detrás del personaje de Chuponcito, se lo "cargará el payaso o no".

Maca Carriedo agregó que tras las acusaciones en contra del famoso payaso, sus fans lo están apoyando y no creen que haya sido capaz de acosar tal como lo han acusado su exesposa, su exmánager, así como Ivonne Luévano, mientras que otras personas piden se le castigue por los delitos cometidos.

Además, comentó que recientemente Chuponcito publicó un video en el que, además de quitarse el maquillaje, dice "doy la cara, la doy delante de la gente, del público que me ha querido y me ha apoyado y es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así, hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, que etiquetaron con cosas que no iban, creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades, yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien".

Ante esto, la conductora Gasé añadió que el caso continúa en proceso, y cuando las acusaciones se suman, se debe poner atención en los trasfondos que van más allá del escándalo.

"Tenemos que recordar que el acoso tiene un sinnúmero de caras que van desde las más sutiles, como los micromachismos light hasta la violencia directa", destacó.

¿Qué ocurrió?

Su exesposa, Bárbara Estrada, aseguró que Chuponcito la amenazó con publicar fotos íntimas si ella no le enviaba videos teniendo relaciones sexuales con su actual pareja, mientras que Carla Oaxaca, quien fue la primera mujer en denunciar a Flores, reveló que le hacía propuestas indecorosas e incluso la obligó a besarlo.

Por otro lado, Lezlye Ivonne Luévano lo denunció debido a que sufrió acoso durante siete años, tiempo en el que además le condicionó su trabajo.

Cabe señalar, que de ser declarado culpable, Chuponcito pasaría hasta seis años en la cárcel.