Los 5 mejores looks de Mariana Botas para esta temporada de frío

Tiene pocos días que el otoño llegó a México y con él, las tendencias de moda cambiaron de manera radical, así que si aún no sabes cómo lucirte en esta temporada te damos algunos consejos inspirados en los outfits de Mariana Botas, para que al igual que ella luzcas como toda una fashionista en esta estación.

Para empezar, recuerda que no importa cuál sea la estructura de tu cuerpo, ya que estas tendencias son solo algunas ideas que puedes rescatar para verte en tendencia, aunque el objetivo no es que gastes demasiado, por lo cual, antes de comprar una prenda de ropa, revisa si no tienes algo similar en tu armario que puedas aprovechar para este otoño.

Muchas veces la moda va y viene, y lo que en primavera pudo estar vetado de tus outfits diarios, este otoño puede ser lo que reine en tus atuendos, haciéndote lucir como toda una reina del estilo.

1. Botas largas, lo mejor para ser una fashionista en otoño

Si quieres verte como toda una diosa de la moda, lo mejor que puedes hacer es utilizar zapatos o botas con suela "chunky", aquella que es gruesa y tiene líneas que facilitan el agarre, ya que en esta temporada del año estarán muy de moda las llamadas "tendencias masculinas".

Así que no olvides llevar un calzado de este estilo, y en caso de que decidas llevar botas, te recomendamos que estas sean largas o de cuero, ya que ambos estilos reinarán durante esta temporada de fríos. Para mezclar este tipo de botas, no olvides incluir abrigos en los tonos en tendencia, tales como los cafés y los olivos.

Con estos fríos no olvides lucir un abrigo calientito

2. Top de brillitos, una prenda que no te debe faltar esta temporada

En caso de que seas una chica que se distinga por su estilo femenino, no te preocupes, también tenemos una opción para ti inspirada en los atuendos de Mariana Botas, quien recientemente compartió un ardiente outfit en redes sociales compuesto por brillos y estampados.

El look elegido por la conductora de "Envinadas" es un top lleno de pedrería, mismo que a pesar de ser una prenda muy descubierta para el frío, es combinado con un abrigo de estampado de líneas bifurcadas, el cual funciona para mantenerte calientita sin perder el estilo.

La tendencia más girly de la temporada son los tops con brillos

3. Prendas de cuero, un básico que Mariana Botas sabe aprovechar

Como te mencionamos previamente, el cuero reinará en esta temporada, así que es importante que comiences a utilizar todas tus prendas y accesorios hechos con este material, los cuales pueden ir desde chamarras hasta leggings o bolsas.

En este caso, Mariana Botas eligió una chamarra de cuero muy estética, la cual combinó con una playera rockera ideal para un concierto.

Las chamarras de cuero tienen un aire rebelde inigualable

4. Mariana Botas se luce con los looks tejidos

Muchas personas tienen la creencia de que con la llegada de la temporada de fríos se clausura la posibilidad de utilizar vestidos o faldas, sin tomar en consideración los leggings que dan la ilusión de ser una media y que ayudan a mantenerte calientita durante el otoño y el invierno.

Así que si tú eres una chica que goza usando faldas, te recomendamos que pruebes los conjuntos tejidos, los cuales además de hacerte ver chic, te ayudarán a mantener tu temperatura incluso en los climas más helados de México.

¿Frío? Con estos atuendos estarás super calientita

5. Abrigos over size, ideales para volverte la reina del estilo este otoño 2022

Algo que estará en super tendencia esta temporada son los abrigos over size, así que si no eres fan de este tipo de ropa, te recomendamos que al menos le des una oportunidad a aquellos abrigos que son más largos que lo tradicional, ya que ayudarán a que sigas esta tendencia de una manera más girly.

Mariana Botas sabe cómo utilizarlos para delinear su silueta y generar un alargamiento en su figura, lo cual le ayuda a verse más alta a pesar de ser petite.

¿Quién dijo que los escotes están prohibidos en otoño?

