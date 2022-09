FOTOS | Mariana Botas da clases de moda con jumsuit de colorido estampado minimalista

Mariana Botas, quien interpreta a "Martina" en "Una Familia de Diez" es una actriz mexicana que desde hace algunos años se distingue por compartir su renovado estilo en redes sociales, donde además de recibir muchos elogios por parte de sus seguidores, es considerada un ícono de la moda en la mencionada red social.

Pues además de lucir versátiles atuendos, Mariana Botas no duda en usar todo tipo de outfits, pasando de los clásicos mini vestidos a atuendos más elegantes compuestos por abrigos y conjuntos, sin dejar de lado, claro está, sus coloridos trajes de baño.

De hecho, la conductora de "Envinadas" lució por lo alto el Colour-Blocking en la primavera de este año, dejando en claro que no teme en experimentar con las nuevas tendencias, por lo cual, no fue sorpresa que en esta ocasión luciera un look al estilo minimalista.

Con este look, Mariana Botas se posicionó como la reina de los looks coloridos

El atuendo de Mariana Botas está compuesto por un jumpsuit blanco con detalles coloridos, los cuales asemejan a las manchas de un cuadro de arte abstracto, mismas que terminan por decorarse con algunos bocetos de rostros, lo cual le da un toque minimalista a su bello look.

Y ya que que el atuendo era muy escotado, Mariana Botas optó por completarlo con un top fiusha que le dio un plus de color a su outfit, mismo que además de ser moderno, juega con diversas tendencias que hemos podido ver en el 2022.

Para finalizar, la bella actriz de 32 años decidió aportarle un toque de sobriedad a su look juvenil con unas sandalias en color negro, las cuales combinan con los bocetos marcados en su jumpsuit.

¿Te gusta el look artístico de Mariana Botas?

En relación a los accesorios, Mariana Botas solamente llevó un anillo prominente en color plata, así como una serie de collares dorados, los cuales contrastaron con los colores de la ropa seleccionada por la actriz.

Y con el objetivo de seguir con el estilo girly de su atuendo, la conductora de "Envinadas" decidió usar un maquillaje centrado en los tonos rosados, mismos que le sientan perfecto a su tono de piel.

