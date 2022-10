Regina Tiscareño, la hermosa bailarina mexicana que compartió escenario con Juan Gabriel

Regina Tiscareño siempre quiso aprender ballet. Aunque su familia no tenía la posibilidad de pagar las clases, tuvo la oportunidad de entrar al CEA de Televisa, donde pudo asistir a clases de baile desde los 5 años. En ese momento supo que era lo que más amaba en el mundo.

Pero la joven de 19 años no paró ahí, pues también es actriz, modelo y cantante. Ha hecho novelas, series de televisión, teatro musical y clásico, además de que fue parte de La Voz Kids 2017, del grupo de bailarinas de Juan Gabriel en una de sus giras y hasta tuvo su propio programa de radio.

“Lo último que he realizado es doblaje, y lo amo demasiado, ya que he podido unir las cosas que me apasionan como actuar y cantar al mismo tiempo, además de volver inmortal mi voz con los personajes que doblo”, agregó.