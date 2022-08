Juan Gabriel les propuso matrimonio a dos mujeres; ellas son las que se robaron el corazón del “Divo de Juárez”

Juan Gabriel sigue más presente que nunca, a días de conmemorar seis años de su muerte el próximo 28 de agosto, no se ha dejado de hablar ni un solo día del conocido como “Divo de Juárez”, ya sea del legado musical que dejó con todas sus canciones o de algunos chismes y rumores que rondan de su vida, ahora se dieron a conocer dos nombres de mujeres que significaron mucho para la estrella.

En la entrevista que participó Alberto Gómez, amigo y psicólogo muy cercano a Juan Gabriel con los conductores del programa de espectáculo “Chisme no like”, dijo que el cantautor tuvo algunos romances y amores platónicos, pero que siempre trató de ser muy discreto en lo que respecta a su vida sentimental.

Juan Gabriel nunca confirmó o desmintió sus preferencias sexuales, pero a la fecha hay hombres y mujeres que aseguran sostuvieron algún vínculo emocionalmente afectivo con el intérprete de “Abrázame muy fuerte”, “Querida”, “Inocente pobre amiga” y “Hasta que te conocí”, Gómez mencionó quien ha sido el verdadero gran amor del famoso.

“Alberto era muy discreto en todo esto, no era de andar presumiendo, aunque era muy coqueto, pero esa era su esencia… yo he platicado con algunas personas y ahora me han dicho ‘Alberto me propuso casarnos’ como Aida Cuevas… también supe por boca de Isabel Pantoja que se le propuso… El gran amor del divo yo te puedo decir que fue Isabel Pantoja”, declaró.

Juan Gabriel e Isabel Pantoja eran muy cercanos. chismenolike.com

Uno de los detalles con los que fundamenta su información es que asegura que Juan Gabriel e Isabel Pantoja tenían una excelente relación. “Te lo digo porque tú te das cuenta, yo recuerdo ahí en el Bellas Artes, era una mirada que te quedabas asombrado y una protección que siempre le quiso dar… También si hay alguien que de verdad le dolió la muerte del 'Divo' es a ella, porque hasta el día de hoy no lo supera”, comentó.

Los especialistas dijeron que Juan Gabriel le compró un departamento a Isabel Pantoja en Madrid, España y que le hizo varios favores monetarios porque estaba enamorado de de la cantante.

