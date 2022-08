Juan Gabriel: Hijo adoptivo del “Divo de Juárez” habla sobre una presunta relación amorosa con su padre | VIDEO

Alberto Gómez quien dijo ser uno de los mejores amigos de Juan Gabriel dio a conocer en una entrevista para “Chisme No Like”, que Luis Alberto Aguilera Jr., hijo adoptivo del cantante llegó a tener una relación sentimental con el intérprete de "Querida" y que la estrella musical nunca lo adoptó legalmente pues no había papeles que garanticen dicho proceso.

Pero ahora fue Luis Alberto Aguilera Jr. quien salió a desmentir dichos argumentos y dijo que todo lo que se contó en la entrevista es una falsedad y según Agencia México aseguró que la persona se puso de acuerdo con Silvia Urquidi, quien fuera exmánager del llamado “Divo de Juárez” y ahora se encuentra en una disputa legal con Iván Aguilera, heredero del cantante.

Alberto Aguilera Jr. Agencia México

“Yo lo conocí hace algunos años (…) le di una entrevista para lo del libro y dice diferente, y esto ya lo inventó con esta señora Silvia y yo al señor que compruebe que me conoce de niño porque yo no me acuerdo conocerlo de niño, cuando mi papá me llevaba a la escuela, y firmó actas y todo, mis permisos, perdón, lo de mi grado de la escuela, y está registrado más en Estados Unidos que aquí (…) y a este señor yo no lo recuerdo, no me conoce de niño según él dice, que compruebe con una foto o algo”, reveló Aguilera en una charla para el programa De Primera Mano.

Junior como también es conocido comentó que no se quedará sin hacer algo al respecto y manifestó que está por sacar un libro en el que dará a conocer detalles que su padre le dijo que nunca salieran a la luz. “Mi papá sí lo conoció, tiene fotos de él, y me dijo ‘él me buscó, en Tijuana lo vi’, y lo entrevistó la escritora Ana Lilia Cortes, que me robó mi libro y lo tuve que volver a escribir yo (…) pero ahora sí con esto que están sacando ahora sí voy a sacar cosas que mi papá me dijo que no dijera nunca”, puntualizó

Quiere respeto por su padre

Luis Alberto aseguró que la única relación que tuvo con Juan Gabriel fue familiar y que se encuentra muy molesto por todas las cosas que se han dicho, además señaló que, si Alberto Gómez es tan amigo de su padre debería de guardar respeto y no divulgar intimidades.

“Nunca (hubo una relación sentimental) … estoy super molesto, traumando, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela (…) era su consentido, me traía en los conciertos, y las casas que me compró, y me conoce Jas Devael, y yo (lo conozco) como su exnovio”.

Seguir leyendo

Juan Gabriel grabó antes de morir un dueto con Banda El Recodo; este es un adelanto que se filtró | VIDEOS