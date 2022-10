Frances Ondiviela recuerda cómo fue grabar “La hora marcada”

La española Frances Ondiviela llegó a México a mediado de los años 80, debutando en la pantalla chica en el programa “La hora marcada”, donde interpretó a la “Mujer de negro”, un personaje que representaba la muerte, por lo que el público le temía mucho.

“Era muy divertido hacer el programa, a veces teníamos llamados nocturnos en los que me recogían a la una de la madrugada para ir al set. Muchas veces hacía un frío intenso que sólo aguantábamos con una taza de chocolate caliente y pan. De inmediato empezaba la charla y las historias de panteones no faltaban, pero era un ambiente increíble”, recordó.

A su casa regresaba a las seis de la mañana, justo para darle la mamila a Natalia, su hija quien aún era una bebé. “Estoy muy agradecida con Carmen Armendáriz y Lucero Suárez, porque desde entonces no paró, ellas me dieron la patadita de la suerte aquí en México y la gente me aceptó muy bien”, contó.

Varios episodios de "La hora marcada" fueron dirigidos por eminentes personajes como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu

FOTO: Especial

Este programa también fue un semillero de talentos en cuanto a directores, ya que varios episodios fueron dirigidos por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, el tapatío incluso participó como actor en uno. En el elenco estaban estrellas como Evangelina Elizondo, Humberto Zurita, Carmen Salinas o Gerardo Quíroz.

Ondiviela señaló que a más de 20 años de su transmisión, el público aún recuerda este tenebroso personaje, que pocas veces habló, pero su sola presencia imponía mucho al espectador. “Sólo usaba un vestido negro y un sombrero con un velo, querían ponerle más, pero Carmen pidió que sólo fuera uno para que no me tapara la luz, el maquillaje que me ponían era muy natural y eso creo que estremecía más a los televidentes”, agregó.

Considera que el éxito de la serie, que ahora está disponible en Vix, es que trataba temas universales como la obsesión por la juventud eterna, algo con el que muchas personas se pueden identificar, no sólo las mujeres, ya que ahora cree que a los hombres les importa mucho su apariencia.

