Comenzó la primera jornada del Festival Internacional de Cine Universitario (FICU) Lanterna Anáhuac

“Hagan cine, pónganse a filmar”, fue el mensaje que se escuchó durante la primera jornada del Festival Internacional de Cine Universitario (FICU) Lanterna Anáhuac.

“Estoy aquí porque sé que dentro de unos años ustedes estarán trabajando y me dirán: hace algunos años te escuche dando una conferencia y mira, aquí estoy”, dijo el actor Michael Ronda, durante su presentación en el encuentro que se realiza hasta el viernes próximo.

Problemas prácticos sobre la forma de lograr que un set funcione o cómo crear un personaje, pero también sobre cómo escribir una historia de superhéroes, pero sobre todo, historias de vida en la pantalla grande fueron compartidas a los asistentes al festival que se realiza en la Universidad Anáhuac México Campus Norte.

El trabajo en el cine, señaló la productora de cintas como “Museo” y “Chicuarotes”, “es de resolver, siempre hay problemas y siempre hay que resolver, filmar es muy caro y tiene que tener un presupuesto definido, si la película se planea para filmarse en seis semanas, tienes que hacer que todo eso pase en esos días. Pero pasan muchas cosas y cómo lo superas: reaccionando con creatividad”.

Uno de los platos fuertes del primer día del FICU fue la presencia de Heather Quinn, guionista de “Hawkeye” y “Werewolf at Night” quien también alentó al público a no cesar en su trabajo.

“De repente una noche sientes que estás escribiendo la mejor historia, caminas en lo que estás escribiendo y al otro día te levantas y piensas es lo más estupido, los personajes son estúpidos; pero no, sólo sigue caminando”.

En tanto, los actores Carlos Gatica y Mikael Lacko coincidieron en que el trabajo del actor comienza con no juzgar al personaje que le toca interpretar. “Lo más difícil es empatizar con el personaje, entender los motores, qué es lo que lo detona, qué es lo que lo llevó a ese lugar, dónde ya no le parece grave lo que hace”, dijo Gatica.

En tanto, Lacko dijo: “Con el tiempo comencé a entender porque siempre me han dado personajes de no muy buenos amigos, psicópatas, locos, asesinos; al comienzo se me hacían muy divertidos, pero con el tiempo se me empezó a complicar, por ejemplo en esta escena donde vas a ser un violador; para construir algo necesitas no juzgar”. La jornada del FICU continuó con la presencia por Zoom de Emily Carmichael y presencial de Pepetoño Macías, Alex Orozco, Brandon Santini, Bruno Coronel y Carmi Tolosa.



FICU Lanterna premiará cortometrajes en seis categorías

Este año recibió más de 300 trabajos participantes

También asisten Sepideh Moafi y Wash Westmoreland

