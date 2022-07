Paternidad desafía a Michael Ronda, Jorge Blanco y Eduardo Brito en la nueva serie “Papás por encargo”

Ser papá es de las responsabilidades más importantes que un ser humano puede tener, por eso para Michael Ronda, Jorge Blanco y Eduardo Brito experimentar esta faceta en la ficción en la serie “Papás por encargo” fue todo un desafío y al mismo tiempo un entrenamiento para cuando den este paso en sus vidas.

“Cuando me dijeron que mi personaje era papá me dio miedo, porque como actor siempre tratamos de cuidar un poco las etapas de la vida y no tenía tantas ganas de saltarme a algo así, pero cuando me contaron bien la historia me encantó porque el personaje es algo muy diferente a lo que venía haciendo y me gustó”, contó Ronda, de 25 años, quien pese a la diversión asegura que aún no está en sus planes tener un hijo.