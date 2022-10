Maya Nazor enciende la red con su movimiento de caderas al ritmo de reguetón

Maya Nazor dejó a sus miles de seguidores con la boca abierta, pues además de mostrar su belleza y su curvilínea silueta, también se lució con sus mejores pasos de baile al ritmo de reguetón. Con su video, la novia de Santa Fe Klan encendió las redes sociales, pues sus fans quedaron encantados y le dejaron cientos de palabras halagadoras, así como miles de "Me gusta", demostrando su cariño a la joven creadora de contenido.

La influencer, de 23 años, es muy activa en sus redes sociales, siendo TikTok una de sus favoritas, pues ahí sube coquetos videos en los que se une a los trends, tal y como lo hizo este jueves cuando compartió un clip en el que se le ve bailando la canción "Flow Natural (Remix)" de Tito "El Bambino" en colaborador con Don Omar, Beenie Man & Deevani, un tema que lleva algunos años pero que volvió a ser popular debido a usuarios de la plataforma desarrollada en china.

En el clip, aparece Maya en lo que parece ser un cuarto, pues se alcanza a ver una cama en el fondo. La novia del intérprete de "Así soy" se coloca de espaldas, tal y como lo marca la coreografía que es viral en TikTok, para mostrar sus movimientos al ritmo de reguetón, pues comienza a mover las caderas y bajar lentamente. Debido a este sensual baile, la creadora contenido obtuvo cientos de reacciones favorables por parte de sus fanáticos, quienes enloquecieron con esta grabación.

Maya Nazor conquista la red al ritmo de reguetón

"Me gusta como me veo con gorrito", colocó en la descripción del video Nazor, quien hizo alusión al complemento de su outfit casual, pues usó un tocado en color rosa. Y es que otra vez, la joven mostró que es una conocedora de moda a pesar de estar descansando, ya que con tan sólo unos jeans y una ombliguera, la también modelo lució su belleza al máximo y sobre todo su espectacular figura, la cual ha mantenido después de convertirse en madre de Luka hace 5 meses.

Maya Nazor volvió a mostrar su vientre plano y su mini cintura al usar una playera holgada estilo ombliguera, la cual combinó con unos pantalones de mezclilla a la cadera, prenda que está convirtiendo en tendencia entre las famosas y los anaqueles de las tiendas de ropa. Así fue como otra vez, la novia de Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, conquistó la red y comprobó que es uno de los referentes para las jóvenes.

Maya Nazor luce su figura en redes IG @nazormaya

Aunque en la publicación, que ya alcanzó los 51.8 mil "likes", la mayoría de los comentarios hacen referencia a su belleza y espectacular cuerpo, continúan las preguntas sobre dónde está Santa Fe Klan, con el que mantiene una relación desde hace poco más de un año, pues muchos de sus fanáticos han notado su ausencia tanto en sus videos de TikTok como en sus fotos e historias de Instagram.

Después de que varios usuarios comenzaron a sospechar que la pareja había terminado, Maya Nazor decidió contestar a un fan que le preguntó por qué no ha grabado con su novio, asegurando que a él no le gusta esta plataforma, mientras que ella es fanática: "Él canta y a mi me gusta hacer tiktoks, a él no le gusta casi", dijo tratando de terminar con los rumores que cada vez se hacen más fuertes.

A pesar de que recientemente no se han visto juntos en redes sociales, la novia de Ángel ha compartido en su cuenta de Instagram unas fotos de sus looks, las cuales además de llamar la atención de sus millones de seguidores, también roban las miradas del cantante, de 22 años, quien siempre le deja un comentario en el que reconoce su belleza y se muestra muy enamorado.

Maya muestra su coqueto estilo IG @nazormaya

