VIDEO: Maya Nazor canta "Monotonía" de Shakira, ¿problemas con Santa Fe Klan?

Maya Nazor recientemente llamó la atención de sus fanáticos, sin embargo, ésta vez no fue por un look con el que presumió su silueta, sino debido a que cantó la canción "Monotonía", el nuevo tema en el que Shakira supuestamente hace referencia a su ex pareja Gerard Piqué, por lo que muchos se preguntan si es una especie de indirecta para Santa Fe Klan, pues no es sólo eso, desde hace algunos días no estado junto al rapero, así que algunos se han dado a la tarea de preguntar directamente.

La joven, de 23 años, es muy popular en redes sociales, sobre todo en TikTok, en la que ya cuenta con 6 millones de seguidores y casi 72 millones de "me gusta", ya que es en esta plataforma donde presume sus mejores pasos de baile en coquetos looks como ajustados jumpsuit, mini vestidos y hasta bikinis, los cuales hacen resaltar su curvilínea figura, no obstante, esta vez la influencer desconcertó a sus seguidores al cantar el nuevo tema de la colombiana.

Maya Nazor y Santa Fe Klan son de las parejas más queridas en las redes IG @nazormaya

Maya Nazor canta "Monotonía"

En la plataforma china, el sencillo de Shakira se está convirtiendo en tendencia, por lo que muchos creadores de contenido ya comenzaron a usarla en sus clips, una de ellas fue Maya, quien se sumó y cantó una parte del tema. En el video la novia de intérprete de "Así soy" se encuentra en lo que puede ser un cuarto de hotel, pues hay que recordar que este fin de semana se fue a Cancún, Quintana Roo, junto a su mamá, sus hermanas Farah y Ximena, y su hijo, mientras que el gran ausente fue el rapero guanajuatense.

Nazor hizo lip sync a la canción "Monotonía" en la estrofa en la que dice "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría". Aunque el video gustó mucho a sus seguidores, consiguiendo más de 221 mil "likes", también generó comentarios con respecto a si se trababa de una indirecta para Ángel Quezada, nombre real del cantante de "Te iré a buscar", con el que tuvo a su hijo Luka.

"Es una indirecta muy directa?", "creo que ya no esta con ángel pq solo publicar cosas sad", "Wey! Es una indirecta", "Maya porque nunca sale angel en tus videos", "Ya no está con Santa Fe?" y "Dónde está Ángel?", son algunos de los cometarios que se pueden leer, en la publicación en la que Maya Nazor sí contestó algunos de los mensajes, sin embargo, ninguno que tuviera que ver con el intérprete de música urbana.

Los fans preguntan si Maya y Santa Fe Klan terminaron Foto: Especial

¿Maya Nazor y Santa Fe Klan terminaron?

A pesar de que Maya ignoró este tipo de comentarios, en un segundo video en el que presumió como Luka ha crecido durante estos 5 meses, volvió a recibir algunos mensajes en donde hacían notar la ausencia de Santa Fe Klan. Ahora la influencer se animó a contestar uno de ellos y respondió: "Él canta y a mi me gusta hacer tiktoks, a él no le gusta casi", terminando con la duda del por qué su pareja no aparece junto a ella en los clips que sube en la plataforma china.

A pesar de que recientemente no se han visto juntos en redes sociales, la novia de Ángel ha compartido en su cuenta de Instagram unas fotos de sus looks, las cuales además de llamar la atención de sus millones de seguidores, también roban las miradas del cantante, de 22 años, quien siempre le deja un comentario en el que reconoce su belleza y se muestra muy enamorado de Maya.

Ángel ha dejado ver que para él es muy importante la familia, pues hace unos meses lloró en pleno concierto por la separación de sus padres, a quienes les pidió dejar el orgullo a un lado para que puedan solucionar sus problemas y poder retomar su relación, las imágenes se hicieron virales en redes sociales en donde la gente habló de la sensibilidad del artista. Ahora, hace todo lo posible por pasar tiempo con su novia, con la que tiene un año de relación, y con su hijo, a pesar de que está ocupado en su gira.

Ángel Quezada siempre comenta las fotos de su novia Foto: Especial

