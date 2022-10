Santa Fe Klan comparte primera foto con su hijo Luka: así reacciona Maya Nazor

Santa Fe Klan mostró su lado más tierno al compartir su primera foto junto a su hijo Luka, quien se ha convertido en la sensación de las redes sociales desde su nacimiento. La imagen no solo cautivó a sus millones de seguidores, sino también a su novia Maya Nazor, que no pudo evitar reaccionar y comentó la publicación.

La influencer y Ángel Quezada, nombre real del rapero, anunciaron el nacimiento de su hijo a finales del mes de junio. Aunque no dieron detalles de cuándo fue la fecha exacta en la que llegó al mundo Luka, sí compartieron unas conmovedoras imágenes del primogénito del intérprete de "Así soy", quien a su corta edad ya tiene una canción con su nombre y adquirido popularidad entre los seguidores de su papá.

Santa Fe Klan comparte primera foto con Luka

Desde que el pequeño nació, la que había sido la encargada de mostrar cómo iba creciendo Luka había sido Maya, quien en sus cuentas oficiales ha compartido videos y algunas fotos del bebé, que ya está apunto de cumplir 4 meses de nacido. Sin embargo, ésta vez revelar un momento con su hijo fue el rapero, quien sorprendió a sus fanáticos con una conmovedora fotografía.

Comparten momento en familia IG @nazormaya

Mientras su novia publicaba fotos familiares, Santa Fe Klan no había mostrado alguna postal con Luka, no obstante, éste lunes se animó a compartir en Instagram la primera imagen con el bebé. En la instantánea fue tomada en cenital para cuidar la identidad del pequeño, pues hay que recordar que la influencer y el artista se han unido de la serie de famosos, como Evaluna y Camilo o Yuya, que no permiten que se vea el rostro de sus primogénitos.

No obstante, la fotografía no dejó de ser enternecedora, pues ambos están sentados en el suelo, luciendo sus tenis que son del mismo diseño de la marca Nike. Además, publicó la imagen con la frase "Eres la luz de mi oscuridad", cautivando a sus 8.5 millones de seguidores, quienes reaccionaron y lo llenaron de "likes", pues hasta el momento suma 328 mil "corazones".

Asimismo, su novia Maya Nazor comentó la publicación del intérprete de "Te iré a buscar". La influencer escribió "Los amo tanto" y también recibió más de mil "me gusta", demostrando que son una de las parejas más queridas que actualmente hay en el espectáculo mexicano, pues "derrochan miel" con cada uno de sus posteos en las plataformas digitales.

Santa Fe Klan comparte foto con Luka Foto: Captura de pantalla

Ángel ha dejado ver que para él es muy importante la familia, pues hace unas semanas lloró en pleno concierto por la separación de sus padres, a quienes les pidió dejar el orgullo a un lado para que puedan solucionar sus problemas y poder retomar su relación, las imágenes se hicieron virales en redes sociales en donde la gente habló de la sensibilidad del artista.

