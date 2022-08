Maya Nazor comparte foto familiar con Santa Fe Klan y su bebé Luka

Santa Fe Klan se reunió con su familia después de una larga temporada de estar de gira por Estados Unidos, así lo dejó ver Maya Nazor, quien compartió una emotiva foto en su cuenta de Instagram, que encantó a sus millones de seguidores, sobre todo por la presencia de Luka, su bebé que tiene a penas dos meses de nacido.

El rapero comenzó una serie de presentaciones en el país vecino con el shor "Mar y Tierra", por ello se había mantenido alejado de su novia y bebé, de hecho, el cantante de "Así soy", no pudo celebrar su primer aniversario junto a su pareja, sin embargo, esto no fue pretexto para que no la sorprendiera, pues mandó una romántica serenata a su casa, acción que fue muy celebrado por sus admiradores, quienes también apoyan su relación.

Así fue el reencuentro de Santa Fe Klan con su familia

El cantante sigue lejos de México, sin embargo, este jueves la influencer compartió que por fin se reencontraron. En sus historias de Instagram, Nazor, de 23 años, mostró a sus 3.7 millones de seguidores, que Ángel Quezada, nombre completo del artista urbano, se había tomado un tiempo para volver a ver a su hijo, Luka, quien cada vez está más grande, según ha dejado ver su madre.

Santa Fe Klan se reúne con Luka y Maya Nazor Foto: Especial

Sólo con la frase "Los tres juntos de nuevo" y etiquetando al cantante de "Debo entender", Maya compartió la foto en la que se ve al intérprete, mientras ella lleva a Luka cargándolo en su cangurera. La imagen ha encantado a sus fanáticos, quienes han compartido la postal en otras redes sociales y han comentado lo mucho que les gusta volverlos a ver juntos, sobre todo al bebé, a quien no han presentado oficialmente.

Aunque la modelo no reveló dónde fue el encuentro, muchos sospechan que Maya y su hijo viajaron a Albuquerque, Nuevo México, pues la influencer compartió algunos videos en los que se le ve cantando durante la presentación de su novio en Rio Rancho Events Center, la noche de este jueves. De esta forma, este sería el primer viaje del pequeño Luka a otro país.

Ángel ha dejado ver que para él es muy importante la familia, pues hace unos días lloró en pleno concierto por la separación de sus padres, a quienes les pidió dejar el orgullo a un lado para que puedan solucionar sus problemas y poder retomar su relación, las imágenes se hicieron virales en redes sociales en donde la gente habló de la sensibilidad del artista.

Foto: IG @nazormaya

Maya y Santa Fe Klan cumplieron en este mes de agosto un año de novio. Su relación parece que cada día se fortalece, pues ahora son padres del pequeño Luka, quien ha cautivado a los seguidores de la pareja, a pesar de que muestran muy pocos detalles del pequeño de dos meses, que también ya es una celebridad de redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor muestra por primera vez el rostro de su hijo con Santa Fe Klan