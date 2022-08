Santa Fe Klan rompe en llanto en pleno concierto por separación de sus papás: “dejen atrás el orgullo” | VIDEO

Ángel Jair Quezada Jasso, quien es mejor conocido por su nombre artístico de Santa Fe Klan, rompió en llanto en pleno concierto debido a que dio a conocer que sus padres se encuentran separados por lo que además de dedicarles una canción también les envió un emotivo mensaje con el que los invitó a dejar el orgullo a un lado para que puedan solucionar sus problemas y poder retomar su relación.

En los diferentes videos que circulan en redes sociales se puede ver que Santa Fe Klan aprovecha un espacio entre canciones para compartir con su público que se encuentra sumamente afectado por la separación de sus padres, cuyos nombres son Ricardo y Susana y aunque no señaló cuáles fueron los motivos de su ruptura les pidió que solucionen las cosas.

“La neta voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni si quiera que hacer. ¡Animo! Dejen atrás el orgullo, si nos vamos a morir todos pa’ qué chin… se clavan y todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”, señaló con voz entrecortada el rapero guanajuatense.

En otro momento de su discurso, Santa Fe Klan señalo que su padre está completamente devastado por su separación y señaló que le pidió que le compusiera una canción en la que refleje si compleja situación.

“Esta canción se la acabo de mandar a mi papa, porque me dijo ‘hijo, estoy hasta la madre, extraño un chin… a tu jefa, vamos a cantar una canción tu y yo como el Vicente Fernández’ hasta me mandó el link y todo, me dice ‘escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu má’ y le dije, ‘ya se la escribí’ y se la mandé de volada”, sentenció el cantante.

En cuanto comenzó a interpretar su canción, Santa Fe Klan no pudo contener las lágrimas y finalmente se quebró, sin embargo, nunca dejó de cantar, momentos después se limpió las lágrimas de su rostro y culminó su canción dejando a todos los seguidores con un nudo en la garganta.

Como se mencionó antes, por ahora, se desconocen cuáles fueron los motivos que detonaron la separación de los padres de Santa Fe Klan y se desconoce si tiene pensado ofrecer más detalles sobre esta delicada situación familiar que lo está impactando de forma negativa.

