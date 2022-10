Paola Durante rompe en llanto al perder todos sus ahorros: "Me sacaron todo mi dinero"

Paola Durante rompió en llanto en un video publicado en sus redes sociales después de que fuera víctima de una estafa, ya que perdió todos sus ahorros del banco. La conductora y modelo compartió su caso, no sólo para hacerlo público y pedir ayuda, sino también para advertir a sus seguidores el nuevo supuesto "modus operandi" que están haciendo los farsantes que se hacen pasar por instituciones bancarias.

Este jueves, se hizo viral el video de la ex colaboradora de Paco Stanley, quien fue acusada de su muerte y liberada por falta de pruebas, en el que se le ve afectada por lo que acababa de vivir, pues según lo que contó había perdido los ahorros de una vida de trabajo, ya que había recibido una supuesta llamada del banco en el que le daban a conocer que le habían depositado un préstamo, el cual nunca solicitó.

Así fue como le robaron su dinero a Paola Durante

En un clip grabado desde el banco, la modelo uruguaya contó su caso y entre lágrimas reveló que había sido víctima de una estafa, en la que habían ingresado a su cuenta y le habían quitado sus ahorros. Aunque dijo que no le gusta mostrarse vulnerable, explicó que esto lo hacía para advertir a sus seguidores sobre este nuevo método.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, yo no sé si me van a ayudar o no. No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o cuando estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca”, indicó la celebridad de televisión para después narrar qué fue lo que ocurrió.

Durante contó que hace un par de días recibió la supuesta llamada del banco para avisarle que había el puesto depósito de un préstamo que había solicitado, sin embargo, ella no había hecho ningún requerimiento, así que le indicaron que lo regresara, por lo que se dispuso a devolver el dinero que había caído a su cuenta bancaria.

“El día de antier me dijeron que yo había hecho un préstamo, yo nunca pedí un préstamo en el banco, me hicieron un depósito. Me llamaron según del banco y me dijeron que yo había hecho un préstamo, que había solicitado un préstamo y les dije que no (...) que tenía que devolver ese dinero porque si no lo tenía que pagar”, destacó, por lo que después de devolver el supuesto crédito la actriz vio su cuenta en ceros.

La modelo advirtió sobre esta estafa IG @paolapink1

“Devolví ese dinero y cuando vi mi cuenta de ahorros al otro día, mi cuenta estaba en ceros. Así que tengan mucho cuidado si les mandan dinero, si le llega dinero a su cuenta, mejor repórtenlo al banco”, destacó la artista, quien también reveló que ya levantó un reporte a la institución bancaria correspondiente, pero que aún duda si la puedan ayudar.

