Paola Durante no quería tener HIJAS; aquí la DOLOROSA razón: VIDEO

La vida de Paola Durante ha estado llena de controversias. La modelo y actriz en más de una ocasión ha sido señalada como una de las involucradas en el homicidio de Paco Stanley. Sin embargo, esta vez se sinceró y habló en exclusiva sobre la dolorosa razón que la llevó aceptar que no quería dar a luz a una niña.

Esta mañana durante el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión fue presentada una entrevista exclusiva realizada por el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba. En ella, además de dar detalles de su nueva serie que girará en torno a la polémica muerte de Stanley, también habló de temas más íntimos.

View this post on Instagram

Durante mencionó que cuando su suegra le dijo que su bebé era una niña ella se sintió muy decepcionada, ya que pensaba que sería un varón gracias una confusión que hubo en los análisis que le hicieron. Incluso ya hasta lo había nombrado Sebastián.

Ruvalcava no dudó en preguntarle el por qué se su reacción al descubrir que sería una niña, a lo que la modelo respondió: "Imagínate todo lo que yo había sufrido y que fuera niña. Aparte era como de sí, un niño me va a cuidar, toda la vida me va a cuidar".