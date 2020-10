¡Paola Durante tuvo Covid-19! Revela por qué lo mantuvo en secreto: VIDEO

La modelo Paola Durante reveló que tuvo Covid-19, sin embargo, decidió mantenerlo en secreto pues señaló que no quería preocupar a su familia que ya había atravesado por una gran pérdida.

Durante señaló que no reveló el haber dicho nada sobre el contagio ya que no quería preocupar a su familia, pues su tío había fallecido por el Covid-19; además, dijo que no conocía dónde se había contagiado.

La exedecán del programa “Una Tras Otra” con Paco Stanley, añadió que no dijo nada sobre el contagio pues en este momento es la imagen de "algunos lugares" y no quería "quemar a nadie" sobre el dónde se había contagiado.

Síntomas de Paola Durante

La modelo relató los síntomas que presentó de Covid-19 y dijo haber tenido un ataque de pánico pues en ese momento se encontraba sola en su casa, sin nadie que le hiciera compañía ante el difícil momento.

Señaló que debido a su alimentación el sentirse mal no es algo común para ella, por lo que sus síntomas la alertaron y es que sentía escalofríos, mareos, vómito, por lo que decidió llamar a su médico.

