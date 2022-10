El controvertido chiste de El Cojo Feliz que escandalizó a Tik Tok y a él le dio miedo contar

En México son poco frecuentes los chistes que se realizan sobre el crimen organizado. Muertes como la de Juan Luis Lagunas Rosales alias "El Pirata de Culiacán" o de Luci Cruz, mejor conocida como "La Cholita" son muestra de las consecuencias que puede haber por hablar en mofa de los delincuentes.

Esto llevó a que Hugo "El Cojo Feliz" dudara en gran medida el contar y posteriormente subir una rutina de stand up sobre los narcotraficantes que operan en México.

En un inicio, el standupero mexicano asegura que tuvo miedo de llevar este soliloquio frente a un público, debido a las posibles repercusiones que esto podría traer en contra de su integridad.

Dijo tener miedo de realizar dicha rutina.

Además de esto, hizo ver que es un tema tabú en la sociedad mexicana, al punto de que se prefiere hacer bromas sobre la gente con discapacidad o en contra del gobierno antes de provocar a la delincuencia organizada.

"Transgresor es que hables en contra de los que están en el poder. Y yo no hablo del gobierno, hablo del narco, pero como no hay un cártel del cromosoma extra, hacemos chistes del síndrome de Down".

El cómico aseguró que hay un miedo extendido entre sus colegas para hablar de estos temas, pero mientras lo hacía se notaba nervioso.

"Sí debe haber comedia entre ellos también, todos los gremios nos mandamos chistes".

El podcaster aseguró que su contenido había sido bloqueado.

Posteriormente, cuando subió el clip de esta rutina de Tik Tok, colocó un mensaje en el que hace entrever la necesidad de que se toquen estos temas por medio de la comedia.

"Dudé mucho en subir este chiste, pero creo que era necesario que la comedia mexicana lo vea"

A unos días de publicarlo, la red social eliminó el clip al considerarlo como un infractor en cuanto a las normas de la comunidad; sin embargo, volvió a colocarlo como disponible ayer. Esto le ha cosechado al coconductor de La Hora Feliz más de 200 mil likes y seis mil 500 compartidas en la red social.

