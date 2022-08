"La Mole" rompe en llanto durante transmisión en vivo y Franco Escamilla lo consuela; ¿cuál fue el motivo? | VIDEO

Dentro del gremio del stand up, se sabe que existen estrechos lazos entre las personalidades que se dedican a este formato de comedia, por lo que no sorprende que muchos de ellos sean amigos, no solamente frente a los reflectores, sino que también de manera íntima y personal, tal es el caso de la unión que existe entre Iván Fematt, mejor conocido como “La Mole” y Franco Escamilla.

Recientemente los reflectores han volteado a ver precisamente a Iván Fematt, quien ha tenido un destacado éxito en el stand up, además de que es recordado por ser conductor de multimedios y por ser creador de contenido. Ahora, el originario de Monterrey ha desatado furor luego de que rompió en llanto en plena transmisión en vivo en su programa de YouTube llamado “Los amos del universo”.

Franco Escamilla y "La Mole" tienen una destacada amistad

En dicho programa con formato de podcast “La Mole” dejó salir sus emociones y rompió en llanto luego de decirle a Franco Escamilla que la amistad que siente con él es real. Esto aconteció el pasado martes 23 de agosto, cuando ambos standuperos hablaron sobre los tipos de amistad y al respecto ambos comentaron que muy pocos amigos se alegran al ver a sus colegas triunfar.

A mitad de la charla, Franco Escamilla recordó que cuando sus amigos “Los tres tristes tigres” y Mike Salazar comenzaron a aparecer en la televisión y a tener más éxito que el mismo creador de La Diablo Squad, él se alegró tanto que lo presumía en cada oportunidad que tenía.

"La Mole" y Escamilla han trabajado en diversos proyectos juntos. Foto: Especial

"La Mole" rompe en llanto

“La verdad yo si presumo a mis amigos, creo que la banda que te quiere, no le importa cómo te vaya, siempre le va a dar gusto”, aseguró el comediante, cantante y empresario Escamilla.

Fue aquí cuando “La Mole” aprovechó para decirle al también actor de doblaje, músico y empresario, que lo consideraba un ganador, pues es de recordar que Escamilla es considerado uno de los comediantes más exitosos en la historia de México, especialmente en el formato stand up.

“Cuando una persona es una ganadora” se escucha decir al exparticipante de LOL y segundos después se le quiebra la voz, por lo que rompe en llanto; lo que ha sorprendido a los fans de ambos comediantes es que Franco Escamilla reaccionó inmediatamente al ver que su amigo no estaba bromeando, por lo que lo abraza y se le escucha decir a su colega “te quiero, eres una ve*** nunca se te olvide”.

Luego de estas palabras de aliento, Fematt continúa y explica que le daba mucho sentimiento expresarse, por que él mejor que nadie sabe lo que Franco Escamilla ha tenido que pasar hasta el día de hoy para ser considerado uno de los comediantes más exitosos, no solo en México, sino a nivel internacional, y así demostró que él es uno de esos amigos a los que si les da orgullo ver a sus colegas triunfar.

