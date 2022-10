BLACKPINK: la canción que Jennie habría escrito con mucho amor para Taehyung

Jennie, líder y rapera de BLACKPINK, sorprendió a sus fans, conocidos como BLINKS, al presentar su nueva canción titulada "Moonlight", pues durante uno de sus conciertos del “BORN PINK Tour” en Corea del Sur, la joven artista apareció bailando con un brillante atuendo bajo la luz de la Luna. Además, la letra de dicha composición llamó la atención, pues habla de un chico que realmente le gusta. "Realmente me gustas. Nadie en el mundo podría hacerme sentir cómo tú lo haces", se escucha cantar a la intérprete de "SOLO".

Ante esto, diversos internautas se han preguntado quién fue la persona que inspiró a la rapera para escribir dicha canción, pues consideran que Jennie debió estar muy enamorada cuando hizo "Moonlight". De hecho, hubo quienes afirmaron que el nuevo material de la rapera fue escrito para Taehyung de BTS, ya que desde hace algunos meses existe el rumor de que son pareja.

¿"Moonlight" fue escrita para Tae?

Pese a que muchos creen que la nueva canción de Jennie fue escrita para Taehyung, lo cierto es que la rapera no ha revelado quién fue la verdadera inspiración para "Moonlight". Además, la líder de BLACKPINK ha sido relacionada anteriormente con cantantes como Kai de EXO o G-Dragon, por lo que su nuevo material podría hablar de sus exparejas, ya que fue escrita tiempo atrás.

¿Cuándo será lanzada la nueva canción de Jennie?

El reciente sencillo de Jennie podría llamarse "Moonlight", pero esto aún no se ha confirmado, ya que también podría titularse "Dancing in the moonlight" o "You and I", según los fans de la girlband de K.-Pop. De hecho, la canción fue presentada por primera vez este 15 de octubre durante un concierto del “BORN PINK Tour” y aún no hay versión de estudio disponible, pero se espera que pronto sea lanzada y los BLINKS puedan disfrutar de ella en las plataformas de streaming. Por otro lado, el reciente material de la rapera ha recibido buenas críticas, pues el baile, vestuario y performance que ofreció este fin de semana dejó boquiabiertos a los internautas.

Cabe señalar que, Jennie fue el primer miembro de BLACKPINK en lanzar una canción en solitario en el 2018 al debutar con su canción "SOLO". Posteriormente, lo hizo Rosé con "GONE" y finalmente Lisa con sus sencillos "LALISA" y "MONEY". Hasta el momento, la única que no ha debutado como solista es Jisoo, pero se espera que también lo haga muy pronto.

