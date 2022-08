Jennie de BLACKPINK: De V de BTS a Kai de EXO, estos han sido los novios de la cantante

Jennie de BLACKPINK es una de las artistas K-Pop más famosas a nivel mundial, además de modelo para una importante casa de moda. Tiene una gran relevancia en las tendencias coreanas y las redes sociales, pero también es envidiada por las fans de estos idols.

La joven de 26 años es modelo, rapera e incluso actriz, pues este año debutará en The Idol, la nueva serie de HBO Max. Y, a pesar de su talento y popularidad, también se ha visto envuelta en los chismes entre las fans y es que su historial amoroso esla envidia de muchas.

Recientemente se dio a conocer que podría tener una relación amorosa con uno de los cantantes más famosos, aunque no hay nada confirmado. Te contamos el historial de parejas que ha tenido Jennie de BLACKPINK, ¿cuál de sus supuestos novios ha sido tu favorito?

Conoce el historial amoroso de Jennie de BLACKPINK

Kai de EXO

Fue la primera relación pública de Jennie de BLACKPINK. Como lo dicta la tradición, cada año nuevo en Corea, el medio Dispatch reveló a la pareja del año. Las agencias de ambos artistas confirmaron la relación, aunque en un principio se dijo que el bailarín de SM Entertainment tenía un trabajo de medio tiempo donde la conoció. Tristemente su relación duró menos de un mes, pues decidieron terminar.

G-Dragon de BIG BANG

Otro supuesto novio, que nunca se confirmó, sería su compañero de agencia, el famoso G-Dragón. Ambos grupos han convivido en YG, incluso las integrantes fueron parte de algunos videos de los idols. Aunque son muy cercanos, nunca se comprobó la supuesta relación.

V de BTS

Finalmente, el rumor más reciente es su relación con V de BTS. En redes han circulado algunas imágenes de los idols, una de ellas durante un supuesto viaje a la isla Jeju, la segunda fue publicada el día de ayer, donde ambos están un camerino y a decir de algunos seguidores, no pudo haber sido editada.

Esto porque las imágenes de V o Jennie no han sido vistas en ningún otro lugar, por lo que no se sabe de dónde pudieron haber salido para realizar el photoshop. Por si fuera poco, las agencias de ambos no han negado y tampoco abordado los rumores amorosos.

Sigue leyendo:

La mexicana que logró estar junto a BTS y fue la envidia de todo el ARMY (VIDEO)

Jungkook es víctima de “brujería” y video perturbador se hace viral en TikTok